Scooterlı caniye jet iddianame! Kucağındaki bebekle babayı hedef almıştı!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yıllardır süregelen komşuluk anlaşmazlığı, iftar saatlerinde şiddetli bir olaya dönüştü.

1Baba Muhammet Baca, kucağındaki 14 aylık kızı İkra Medine Baca ile birlikte apartman girişinde saldırıya uğradı. Küçük bebeğin kafatasında çatlak oluşurken, babanın burnu kırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Şener Ergin, "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

KAVGA ÇOCUK SESİNDEN ÇIKTI

İddianamede yer alan bilgilere göre, Muhammet Baca ve ailesi yaklaşık 9 ay önce Çınarcık’taki apartmana taşındı. Aynı apartmanda oturan Şener Ergin ve ağabeyi Servet Engin ile tanışıklıkları bulunan Baca ailesi, çocukların çıkardığı sesler ve apartman içi bazı uygulamalar yüzünden tartışmalar yaşamaya başladı. Küçük anlaşmazlıklar, kısa sürede karşılıklı şikâyetlerle büyüyerek taraflar arasında ciddi bir husumete dönüştü.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

İftar alışverişinden dönen Muhammet Baca, sokağa girdiğinde Servet Engin ile karşılaştı. Aralarında sözlü tartışma yaşandı. Baca, jandarmayı arayarak şikâyetçi olunca ekipler olay yerine yönlendirildi. Tartışma sırasında ağlayan küçük İkra Medine’yi kucağına alan baba, apartman girişinde bağrışmaları duyan Şener Ergin’in hedefi haline geldi.

İddianamede, sanığın apartman girişinde bulunan çocuk scooter’ını alarak koştuğu ve Baca’ya iki kez vurduğu belirtildi. İlk darbe hem baba hem de bebeğe isabet etti. Kamera kayıtları incelendiğinde, " Şener'in bahçe kapı girişinde havada bir nesnenin savrulduğu, 2 sefer çat diye yüksek sesin duyulduğunun" tespit edildi.

ADLİ TIP RAPORLARINDAN ÇARPICI SONUÇ

Adli Tıp raporuna göre, Muhammet Baca'nın yaralanması basit müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olup, burnunda kırık bulunuyor ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisi hafif düzeyde.

14 aylık İkra Medine Baca'nın kafatasında çatlak oluştuğu ve yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği bildirildi. Kırığın bebeğin hayat fonksiyonları üzerindeki etkisinin ise ağır seviyede olduğu kaydedildi.

SCOOTER ‘SİLAH’ SAYILDI

Sanık Şener Ergin, savunmasında, anlık sinirle scooter’ı savurduğunu ve bebeği fark etmediğini söyledi. Savcılık, olay yerinde çocukların açıkça görüldüğünü ve sanığın bunu fark etmemesinin olağan yaşam kurallarına aykırı olduğunu vurguladı. İddianamede, çocuk scooter’ının yaralamaya elverişli olduğu ve bu nedenle “silah” olarak değerlendirildiği belirtildi. Eylemin baba ve bebeğe karşı doğrudan kastla işlendiği ifade edildi.

BABA VE BEBEĞE AYRI AYRI CEZA İSTENDİ

İddianamede, Şener Ergin’in Muhammet Baca’ya yönelik eyleminden dolayı 3-9 yıl, 14 aylık İkra Medine’ye yönelik eyleminden dolayı ise 9-27 yıl hapis cezası talep edildi.

Savcılık, iki ayrı mağdura yönelik suçların birlikte değerlendirilmesi halinde sanık hakkında toplam 12-36 yıl hapis cezası istedi. Mahkûmiyet halinde hak yoksunluklarının da uygulanması talep edildi.