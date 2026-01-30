Yapay zeka Samsung’a kazandırdı

  • İSTANBUL
Samsung, 2025’in dördüncü çeyreğinde faaliyet kârını üç kattan fazla artırarak rekor kırdı. Yapay zekâ sunucularına yönelik bellek talebi, şirketin kazançlarını tarihi seviyelere taşıdı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, 2025’in dördüncü çeyreğinde gelir ve kârda tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bellek çiplerindeki arz sıkıntısı ve yapay zekâ sunucularına yönelik güçlü talep, Samsung’un finansal sonuçlarına doğrudan yansıdı.

Şirketin çeyreklik geliri yüzde 24 artışla 65,58 milyar dolara, faaliyet kârı ise yüzde 200’ün üzerinde yükselişle 14 milyar dolara çıktı.
Bu rakamlar, Samsung’un tarihindeki en yüksek çeyrek performansı olarak kayda geçti.

YAPAY ZEKA PATLAMASI BELLEK ÜRETİCİLERİNİ ZİRVEYE TAŞIDI

Yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çipleri, veri merkezlerinin kalbi hâline geldi.
Samsung, özellikle Cihaz Çözümleri (DS) bölümü üzerinden bu alandaki üretim kapasitesini artırarak kazançlarını katladı.

Nvidia gibi üreticilerin sınırlı arz karşısında yoğun HBM talebi oluşturması, piyasada dengesizlik yarattı.
Bu durum, Samsung’un yanı sıra rakibi SK Hynix’in de rekor kâr açıklamasına zemin hazırladı.

ZAYIF HALKASI: MOBİL BİRİM

Akıllı telefon, tablet ve ağ ürünlerinden sorumlu mobil deneyim bölümü, çeyreği zayıf performansla tamamladı.
Bu birimin faaliyet kârı, yıllık bazda yüzde 9,5, çeyreklik bazda ise yüzde 45 azalarak 1,33 milyar dolara geriledi.

Şirket yöneticileri, artan üretim maliyetlerinin ilerleyen dönemde akıllı telefon ve ekran bölümleri üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

SAMSUNG DISPLAY’DE GELİR PATLAMASI

Tüketici elektroniği için ekran üreten Samsung Display, güçlü akıllı telefon satışlarının desteğiyle 1,4 milyar dolar kâr elde etti.
Bu, birimin kârını geçen yıla göre iki kattan fazla artırdığı anlamına geliyor.

YATIRIM STRATEJİSİ DENGELİ AMA ODAKLI

Şirket, 2025 yılı genelinde sermaye harcamalarında temkinli bir yaklaşım izlediğini, buna rağmen bellek yatırımlarını artırmayı planladığını duyurdu.
Yöneticiler, “HBM ve yapay zekâ temelli altyapı yatırımları, Samsung’un uzun vadeli büyümesinin temelini oluşturacak” değerlendirmesinde bulundu.

