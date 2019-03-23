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Yapay zeka sahalara iniyor

Yapay zeka spor sahalarına da giriyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:06
Yapay zeka sahalara iniyor

Yapay zeka spor sahalarına da giriyor. Oyuncuların antrenman ve müsabaka esnasında fiziksel durumları ve tam performans ile ne kadar sahada kalabilecekleri anlık bildirimler ile iletiliyor. Sistemin geliştiricilerinden biri aynı zamanda fiziksel performans uzmanı olan Selçuk Değirmenci, sistemin veriler ışığında çözüm üreten bir yapı olduğunu söyledi.



Sporcu performansı izleme ve sağlık kontrolü yapay zeka ile anlık olarak teknik direktöre iletilecek. 10 yıldır futbol ve basketbol kulüplerinde fiziksel performans konusunda hizmet veren Selçuk Değirmenci, ekibiyle birlikte geliştirdiği sistem ile yapay zekayı sahaya yansıtıyor.



Sistemin bireysel sporcuların fiziksel durumlarını anlık bildirimler yoluyla teknik direktör veya antrenörlere ulaştırmasını üzerine kurulduğunu söyleyen Değirmenci’nin anlattıklarına göre; sistem, sporcuların performanslarını ölçüyor, müsabaka içerisinde kaç dakika tam güçle sahada bulunabileceğine, sakatlanma risklerine kadar analizlerde bulunuyor.


Elde edilen sporcu verilerini analiz edebilecek, yapay zeka ile bu veriler ışığında sonuç verebilecek bir sistem geliştirmek istediklerinden bahseden Değirmenci, proje hakkında bilgi verdi.



"Teknik adamlar oyuncularının durumlarını net bir şekilde görebiliyor"


Sistemin işleyişine ilişkin açıklamalarda bulunan Değirmenci, "Çalıştığımız kulüplerin sporcularıyla belli periyodlarda test ve ölçüm yapıyoruz. Bu testlerin verilerini antrenör arkadaşlarım analiz ediyor, sistemi verileri giriyorlar. Daha sonra teste tabii tutulan sporcularla alakalı bir rapor oluşturuluyor. Kuvvet, dayanıklılık, sürat gibi konularda 100 üzerinden bir puanlama yapılıyor. Teknik adamlar, antrenörler bu puanlara bakarak oyuncularının fiziksel durumlarını görebiliyorlar" şeklinde konuştu.



Sistemin müsabakalar ve antrenman süresince de anlık olarak veri gönderebildiğini dile getiren Değirmenci, "Aslına bakarsanız; sistem, bir fiziksel performans uzmanı, bir yardımcı antrenörün yapması gereken her şeyi yapıp sonuçları hazır bir şekilde veriyor. Bu sayede de antrenörlerin iş yükleri biraz daha hafiflemiş oluyor. Bu sistemde sonuca direkt olarak ulaşılabiliyor" dedi.



"Sistem, oyucunun ulaşabileceği maksimum gücü biliyor"


Değirmenci’ye göre, sporcuların maksimum performanslarının ne derece olacağını dahi tahmin edebilen sistem, müsabaka esnasında GPS yardımıyla anlık olarak sporcu fiziksel durumunu, teknik adama iletebiliyor. Sistem oyuncunun ulaşabileceği maksimum gücü biliyor.



"Oyuncunun sakatlanma riski analiz ediliyor"


Sistemin sakatlık riski konusunda da yardımcı olduğunu anlatan Değirmenci, "Yaptığımız testlerle beraber oyuncunun sakatlanma riski bulunan bölgelerini tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili egzersiz planlamaları yapılabiliyor. Oyuncunun daha az sakatlanmasını sağlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Değirmenci, sistemi ortaya çıkarmaktaki temel amaçlarının, fiziksel performans uzmanı ve yardımcı antrenör maliyetlerini karşılayamayan kulüplere detaylı şekilde veri ve bilgi paylaşımı sağlamak olduğunu kaydetti.


Değirmenci, şu anda bir internet sitesi üzerinden işlediklerini, yakın zamanda telefon uygulamasını da oluşturacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:06
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