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Teknoloji Yapay zeka nedir? Yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor?
Teknoloji

Yapay zeka nedir? Yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor?

Yapay zeka, bilgisayar veya bilgisayarların kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetlerle insana ait hareket ve tutum akıl yürütmeyi sergileyebilmesini sağlayan yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. Peki, yapay zeka hangi alanlarda kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:03:00 -
Yapay zeka nedir? Yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor?

Teknoloji çağına yön veren unsurlardan biri de yapay zekadır. Yapay zeka günden güne daha çok alanda faaliyet göstermesiyle gündemden düşmeyen bir konudur. Peki, yapay zeka nedir ve yapay zeka hangi alanlarda kullanılır? İşte merak edilen soruların cevabı…

Yapay zeka nedir?

Yapay zekanın, icadı 1940’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Geliştirilmesinin asıl amacı bilgisayarların ve mekanik araçların, insanlara ait birçok işin yapılabilmelerini sağlamaktır.
Yapay zeka sistemleri, günümüze kadar birçok karmaşık insan davranışını analiz edip gözlemledikten sonra bu seviyeye gelmiştir. İnsanların çok kolay bir şekilde yapabildikleri bazı şeyler için yapay zekaya bu durumu uzun uzun tanımlamak gerekir. Çünkü yapay zekanın arka planında üstün bir matematik yatmaktadır ve her durumun yansımasını matematikle destekleyip kod dünyasına aktarmak gerekir. Aynı yeni doğmuş bir bebeğe her şeyi yeni baştan öğretmek gibi.
Yapay zekayı, basit bir şekilde ve tek düzlemde değerlendirmek ve yargılamak yanlış olacaktır. Makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi boyutlarıyla karmaşık ve kompleks bir yapısı bulunmaktadır.
Yapay zekanın, bunları yapabilmesi için bilgi yüklemesi yapılarak nedenlendirme, sorun çözme, algılama, öğrenme ve planlama gibi aşamaları geçmesi gerekmektedir.

Yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor?

Yapay zeka, günümüzde spor müsabakaları, sağlık ekipmanları, otomotiv sektöründe elektrikli araçlarda, video oyunları, finans ve ekonomi gibi birçok alanda kullanılıyor. Yapay zekanın kullanım alanı günden güne genişlemektedir.

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