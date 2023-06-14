Yapay zekâ mikrofon başında

Teknoloji yazarı Erdal Kaplanseren, ChatGPT’ye yazılı olarak bazı sorular yöneltti. Metni insan sesine dönüştüren yazılımla da ChatGPT’ye ses kazandırıldı.

Keyifli sohbet

Yapay zekânın gelecek nesillerin ihtiyaçlarını korurken mevcut gereklilikleri karşılamaya nasıl yardımcı olabileceği üzerinde durulan sohbette döngüsel ekonomi, aşırı tüketim ve gıda israfı gibi konular da tartışıldı. Bu konuların yanı sıra çevre sorunlarını tetikleyebilecek enerji tüketimi ile doğa dostu ulaşım hakkında da bilgi veren ChatGPT, aşırı tüketimin sosyal statü işareti olarak algılanması ve bu eğilimin çevresel sorunları tetikleyebileceği konusunda uyardı. Ayrıca enerji tüketimini azaltma, alışveriş davranışlarını değiştirme, gıda israfını azaltma ve doğa dostu ulaşım yöntemlerini benimseme gibi sürdürülebilir yaşam yöntemleri konusunda da yapay zekâ önemli ipuçları verdi.

Ortak çaba şart

Bu bölümde ChatGPT; sürdürülebilir bir geleceğin bireylerin, şirketlerin ve toplumun ortak çabalarına bağlı olduğunu vurguladı. Dünyada etkileri günden güne hissedilen iklim değişikliği ve gıda israfı konularında bilinç oluşturma çalışmalarına önemli bir katkı oluşturan ‘Aklımdaki Yarın’ podcast serisi, Yemeksepeti’nin katkılarıyla Podbee platformunda yayımlanıyor.

Pek çok alanda kullanılıyor

OpenAI tarafından geliştirilen ve birçok alanda kullanılabilen son teknoloji dil modeli ChatGPT; müşteri hizmetlerinden teknik desteğe, eğitime, içerik oluşturmaya kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Yemeksepeti’nin ‘Aklımdaki Yarın’ podcast serisi vasıtasıyla ChatGPT’yi konuk etmesi, bu teknolojinin önemini ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik ve yapay zekânın kesişiminde önemli bir ilerlemeyi işaret eden bu adım, teknolojik ilerleme ile inovasyonu teşvik ediyor. ‘Aklımdaki Yarın’, Podbee sayfası veya Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ile Castbox gibi popüler podcast platformlarında dinlenebiliyor.

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