Yapay zeka hata verdi, Özgür Özel yine rezil oldu! Kütahya'da aday yerine başka birinin elini kaldırdı

Parti tabanını bir kenara atarak yapay zekayla aday belirleyen CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, bugün miting için gittiği Kütahya'da yine rezil oldu. Kütahya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'yi elini kaldırmak için arkasına dönen Özel, başka bir kişinin elini kaldırdı. Uyarıların ardından Eyüp Kahveci'yi bulan Özel, sosyal medyada alay konusu oldu.

İZMİR'DE 'DE TUGAY YERİNE BAŞKA BİRİNİN ELİNİ KALDIRMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Şubat'ta gerçekleştirilen İzmir mitinginde de zor anlar yaşamıştı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırdı.

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Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

"MUADİL KEMAL! CHP'DE KAFALAR KARIŞIK"

Hatırlandığı üzere Özgür Özel'in kurultayda koltuğu devraladığı Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık yaptığı gaflarla gündem oluyordu.

Özel'in bugün İzmir'de Cemil Tugay deyip başka birinin elini kaldırması "Muadil Kemal! CHP'de kafalar karışık... Al sana yapay zeka" yorumlarına sebep oldu.

EKREMCİ MEDYA BOŞ DURMADI!

Özel'in açığını yakalayan Ekremci medya ise boş durmadı...

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Ne yaptın Özgür Özel" başlıklı haberiyle durumu haberleştirdi.

"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU

Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etti.

Bu sözler sosyal medyada alay konusu olurken "Niye kendi zekaları yetmemiş mi? Seçimi kaybedince suçu yapay zekaya atacaklar" yorumları yapıldı.