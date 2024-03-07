  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

Belediyenin fabrikası ile CHP propagandası! Sandığı gören Ekrem ekmek dağıtıyor

Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!

Bölgede inanılmaz petrol ve doğalgaz yatakları var! Türkiye ile anlaşma kararı aldılar, imzalar atıldı

5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!

Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı

Soygun var! Şirketin sermayesi 25 bin lira İBB'den aldığı ihale 57 milyon lira!

Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı! "Bu ne biçim iş sen sussana!"

Terörist İsrail dalga geçmeye başladı! Ramazan öncesi skandal hareket

Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Mısır’a kaçan katilin sonu geldi
Gündem Yapay zeka hata verdi, Özgür Özel yine rezil oldu! Kütahya'da aday yerine başka birinin elini kaldırdı
Gündem

Yapay zeka hata verdi, Özgür Özel yine rezil oldu! Kütahya'da aday yerine başka birinin elini kaldırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 19:01:00 -

Parti tabanını bir kenara atarak yapay zekayla aday belirleyen CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde Genel Başkanlık görevini devam ettiren Özgür Özel Kütahya'da yine aday yerine başka birisinin elini kaldırdı. Özel, geçtiğimiz ay İzmir'de benzer bir rezalete imza atmış sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Parti tabanını bir kenara atarak yapay zekayla aday belirleyen CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, bugün miting için gittiği Kütahya'da yine rezil oldu. Kütahya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'yi elini kaldırmak için arkasına dönen Özel, başka bir kişinin elini kaldırdı. Uyarıların ardından Eyüp Kahveci'yi bulan Özel, sosyal medyada alay konusu oldu.

 

İZMİR'DE 'DE TUGAY YERİNE BAŞKA BİRİNİN ELİNİ KALDIRMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Şubat'ta gerçekleştirilen İzmir mitinginde de zor anlar yaşamıştı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

"MUADİL KEMAL! CHP'DE KAFALAR KARIŞIK"

Hatırlandığı üzere Özgür Özel'in kurultayda koltuğu devraladığı Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık yaptığı gaflarla gündem oluyordu.

Özel'in bugün İzmir'de Cemil Tugay deyip başka birinin elini kaldırması "Muadil Kemal! CHP'de kafalar karışık... Al sana yapay zeka" yorumlarına sebep oldu.

EKREMCİ MEDYA BOŞ DURMADI!

Özel'in açığını yakalayan Ekremci medya ise boş durmadı...

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Ne yaptın Özgür Özel" başlıklı haberiyle durumu haberleştirdi.

 

"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU

Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etti.

Bu sözler sosyal medyada alay konusu olurken "Niye kendi zekaları yetmemiş mi? Seçimi kaybedince suçu yapay zekaya atacaklar" yorumları yapıldı.

 

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyaset kulislerini sallayan iddia! "Kazansa da kaybetse de…" deyip böyle duyurdu
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyaset kulislerini sallayan iddia! “Kazansa da kaybetse de…” deyip böyle duyurdu

Medya

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyaset kulislerini sallayan iddia! “Kazansa da kaybetse de…” deyip böyle duyurdu

CHP'de büyük kavga! DEM'i küstürmek istemeyen Özgür Özel'e rest çekti: Dilim sürçmedi!
CHP'de büyük kavga! DEM'i küstürmek istemeyen Özgür Özel'e rest çekti: Dilim sürçmedi!

Siyaset

CHP'de büyük kavga! DEM'i küstürmek istemeyen Özgür Özel'e rest çekti: Dilim sürçmedi!

Kandil’e boyun eğen Özgür Özel çıkmazda! Biri 'binaya almam' diyor biri 'fotoğraf vermem' diyor
Kandil’e boyun eğen Özgür Özel çıkmazda! Biri 'binaya almam' diyor biri 'fotoğraf vermem' diyor

Gündem

Kandil’e boyun eğen Özgür Özel çıkmazda! Biri 'binaya almam' diyor biri 'fotoğraf vermem' diyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23