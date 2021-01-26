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Ekonomi Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek?
Ekonomi

Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek?

Makinelerin işlerimizi elimizden alacağı korkusu yeni değil aslında. Bu hikaye 19. Yüzyılın başlarına İngiltere’ye kadar uzanıyor. Günümüzde ise insan ve robotların işbirliğiyle, hayatımızı dijitalleştirmek, toplumu yüksek oranda geliştirmek, şehirleri daha zarif ve gelişmiş hale getirmek için çalışmalar sürmekte. Yapay zekanın gelişmesiyle bu adımlar daha hızlı olmaya başladı. Ancak bütün bunlar olurken işgücüne dayalı meslekler de birer birer tarih oluyor. Peki, Yapay zeka hangi mesleklerin sonunu getirecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:46:00 -
Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek?

Tarih boyunca işten çıkarılma konusu endişe, öfke ve kaosu meydana getirdi. Teknolojik gelişmelere olan tepkiler yeni değil. Makinelerin varlığı tarafından işleri elinden alınan tahminen 8 milyon çiftçi ve 7 milyon fabrika işçisinin otomasyon nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Zeka getirmeyen tüm meslekler yakın gelecekte yok olmaya mahkum mu?

Konu ile ilgili bilişim sektöründe iletişim danışmanı olarak hizmeti vermiş Nurhan Demirel “Robotlaşmanın istemeyerek de olsa iş gücü piyasasını tahrip edeceği ön görülüyor. Her ne kadar işin hızlı ya da yavaş şekilde birçok şekilde değişeceği bilinmese de, tüm etkilerinin tamamen yıkıcı olacağını düşünülmüyor. Ayrıca dijital dönüşüm beraberinde yeni meslekleri de ortaya çıkaracak. Bu da yeni işler, yeni fırsatlar ve imkanlar anlamına gelecek. Robotlaşma çok geniş bir alana yayıldıkça, en gelişmiş makineler bile hataya açık hale gelecek. Yazılım güncellemelerini, üretilmesi ve takılması halinde gereken parça ve ekipmanı talep edeceklerdir. Bu nedenle, er ya da geç, bugün işgücünün yüzde birini bile telafi etmeyen çok sayıda robot uzmanının sektöre girmesi gerekecek. Bütün bu gelişmeler ışığında öyle görünüyor ki yakın tarihte işçiler ve ara yönetim kadrolarında ciddi bir dijital dönüşüm olacak söz konusu ve pek çok meslek tarih olacak. Ancak zekaya ve tasarıma dayalı işlerin daha da önem kazanacağı bir döneme gireceğiz.” dedi.

Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek?

Mağaza çalışanları, Veri Analisti, Fast-Food İşçisi, Teslimat görevlileri, Güvenlik görevlisi, Veri girişi elemanları, Çağrı merkezi çalışanları.

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