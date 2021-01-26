Tarih boyunca işten çıkarılma konusu endişe, öfke ve kaosu meydana getirdi. Teknolojik gelişmelere olan tepkiler yeni değil. Makinelerin varlığı tarafından işleri elinden alınan tahminen 8 milyon çiftçi ve 7 milyon fabrika işçisinin otomasyon nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Zeka getirmeyen tüm meslekler yakın gelecekte yok olmaya mahkum mu?

Konu ile ilgili bilişim sektöründe iletişim danışmanı olarak hizmeti vermiş Nurhan Demirel “Robotlaşmanın istemeyerek de olsa iş gücü piyasasını tahrip edeceği ön görülüyor. Her ne kadar işin hızlı ya da yavaş şekilde birçok şekilde değişeceği bilinmese de, tüm etkilerinin tamamen yıkıcı olacağını düşünülmüyor. Ayrıca dijital dönüşüm beraberinde yeni meslekleri de ortaya çıkaracak. Bu da yeni işler, yeni fırsatlar ve imkanlar anlamına gelecek. Robotlaşma çok geniş bir alana yayıldıkça, en gelişmiş makineler bile hataya açık hale gelecek. Yazılım güncellemelerini, üretilmesi ve takılması halinde gereken parça ve ekipmanı talep edeceklerdir. Bu nedenle, er ya da geç, bugün işgücünün yüzde birini bile telafi etmeyen çok sayıda robot uzmanının sektöre girmesi gerekecek. Bütün bu gelişmeler ışığında öyle görünüyor ki yakın tarihte işçiler ve ara yönetim kadrolarında ciddi bir dijital dönüşüm olacak söz konusu ve pek çok meslek tarih olacak. Ancak zekaya ve tasarıma dayalı işlerin daha da önem kazanacağı bir döneme gireceğiz.” dedi.

Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek?

Mağaza çalışanları, Veri Analisti, Fast-Food İşçisi, Teslimat görevlileri, Güvenlik görevlisi, Veri girişi elemanları, Çağrı merkezi çalışanları.