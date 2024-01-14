Yapay zeka hakkında! Bilim insanları buldu: başarısının sırrı onda ama maalesef kontrol artık yapay zekada

Yapay zekanın önlenemez yükselişi devam ediyor. 2024 ise milat olarak kabul edilecek bir yıl olacak. Bu yıl göreceğimiz teknolojilerin birçoğu hayatımızı bilim kurgu filmlerine çevirecek. Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak teknolojiler, cihazlarla etkileşim kurma şeklimiz açısından da pek çok yenilik getirecek. İlk adım ise 5G'nin dünya genelinde bir norm haline getirilmesi olacak. Beşinci nesil mobil ağlar, daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve daha fazla kapasite sağlayarak dünya çapında giderek daha fazla kullanıcıya sunulacak.

Öte yandan bilim insanları yapay zekâyı kullanarak batarya ve pillerdeki lityum kullanımını azaltabilecek yepyeni bir madde keşfetti haberleri ajanslara düştü.

ABD Enerji Bakanlığı’nın başında olduğu projede Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı tarafından bulunan yeni maddenin, lityum kullanımını yüzde 70’e kadar azaltma potansiyeli var. Yapay zekâ, geleneksel yöntemlerle 20 yıldan fazla sürebilecek tarama sürecini bir hafta içerisinde tamamlayarak “N2116” olarak adlandırılan yeni malzeme keşfetti. Böylece araştırmanın başlamasından sadece 9 ay sonra bilim insanları malzemeyi, hammaddeden çalışan bir prototipe dönüştürmeyi başardı. Piyasa değeri sebebiyle “beyaz altın” olarak anılan lityum, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara pek çok alanda kullanılan şarj edilebilir pillerin temel bileşeni. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre artan talep yüzünden dünya 2025’te lityum arzında sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir.

Uzman isimler yapay zeka hakkında önemli bilgileri değerlendirdi.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı baş döndürücü yeniliklere adapte olup olunamayacağı merak edilenler arasında. Kültürel Antropoloji alanında çalışan haberglobal'in aktardığı haberde: Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İlker Çayla, yeni teknolojiler ve yaşam tarzımızda yapacağı değişikliklerle ilgili bilgiler verirken, 2024'ten itibaren günlük hayatı doğrudan etkileyecek en önemli ürünün artırılmış gerçeklik gözlükleri olacağını belirtiyor. "Artırılmış gerçeklik 2024'le birlikte yeni dünyanın en çok tekrarlanan kavramlarından biri haline geliyor" diyen Çayla, "Bu gözlükler, gerçek dünyayı kaplayan dijital içerik ve bilgileri deneyimlemenin yeni bir yolunu sunuyor. AR gözlükleri yeni eğlence, eğitim, iletişim ve üretkenlik biçimlerine olanak sağlıyor" bilgisini paylaşıyor.

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ERİŞİLEBİLİR OLACAK

2024'te “bulut bilişim”, yeni ileri teknoloji cihazlar ve açık kaynaklı platformlar sayesinde yapay zekanın kullanıcılar için daha erişilebilir hale geleceğini de sözlerine ekleyen Çayla, "Yapay zeka şu anda bunların birçoğunu yapabiliyor ancak zaman geçtikçe doğal dili daha iyi anlayacağız. Dahası bu teknoloji ile hazırlanan yapay görüntü ve yüzleri daha hızlı tanıyacağız. Kişisel asistanlar olan Excel, Powerpoint gibi çeşitli uygulamaların daha da akıllı hallerini deneyimleyeceğiz" diye konuştu.

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR

Sağlık alanındaki teknolojik gelişimlerin ipuçlarını da veren Çayla, şunları söyledi: "Biyometri ve sağlığımızı daha iyi izleyebilen ve zaman zaman müdahale eden yeni giyilebilir cihazlar göreceğiz. Bu cihazlar yalnızca fiziksel aktivitemizi ve kondisyonumuzu takip etmekle kalmayacak; aynı zamanda yaşamsal belirtilerimizi, uyku kalitemizi, stres seviyemizi, ruh halimizi ve zihinsel sağlığımızı da çok daha iyi bir şekilde takip edecek. Toplayacakları kullanıcı verileriyle, insanların sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmelerine yardımcı olacak. Daha iyi bilgi veya tavsiye vermenin yanı sıra insanları potansiyel riskler ve sorunlara karşı uyarabilecek."

YENİ KULLANMA DENEYİMİ

“Artık yazılımın fiziksel bir bedene uygun şekilde entegre edilip gerçek çevre ve ortamla etkileşime girmesi mümkün olacak. Bu durum insanın varoluş biçimini köklü bir şekilde değiştirecek. Çevremizdeki bütün hareketi ve diğer değişiklikleri algılayarak topladığı verileri derinlemesine analiz eden sistemler bu teknolojilere ulaşan insanların gücünü ve hakimiyetini artıracak."

MAKİNE İNSANDAN ÖĞRENECEK

Yapay zeka kapsamında 'makine öğrenmesi' olarak ifade edilen teknolojiler de insanlığın tarihinden getirdiği öğrenme-öğretme ilişkisini değiştireceğini söyleyen Dr. Çayla, şöyle konuştu: "İnsan davranışlarını izleyen ve taklit eden hareketli cihazların kullanıma girmesiyle cihazların kendi aralarında etkileşim mümkün olabilecek. Cihazlar deneme-yanılma gibi özelliklere bile sahip olabilecek. Böylece cihazlar insan ihtiyaçlarına nasıl cevap verebilecekleri konusunda insanları model alarak kendi kendilerini geliştirecek.”