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Teknoloji Yapay zeka Google'a büyük özellik
Teknoloji

Yapay zeka Google'a büyük özellik

Yeniakit Publisher
2024-09-06 19:21:00 -
Yapay zeka Google'a büyük özellik

Google Fotoğraflar uygulamasına Fotoğraf İçeriğini Sorma özelliği geldi. Fotoğraf hakkında sorular sorup detaylı analiz yaptırabileceksiniz.

Google Fotoğraflar uygulamasına yepyeni bir özellik geliyor. “Fotoğraf İçeriğini Sorma” adlı yeni özellik, kullanıcılara fotoğrafları hakkında doğal dilde sorular sorma imkanı sunuyor.

Yani artık, Google’ın asistanıyla beraber fotoğrafınız üzerinden sohbet edebileceksiniz. Peki özellik nasıl çalışıyor? İşte ayrıntılar…

Özellik, Google’ın Gemini AI modeli tarafından destekleniyor. Kullanıcılara, fotoğraf albümlerinde belirli anıları daha kolay bulmalarına yardımcı oluyor.

Örneğin, bir kullanıcı “En son Eskişehir’e gittiğimizde nerede kaldık?” gibi bir soru sorduğunda Google Fotoğraflar, galerinizi tarayıp detaylı bir analiz yapıyor.

Sonrasında soruya yanıt olarak ilgili fotoğrafları gösteriyor.

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