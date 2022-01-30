Yapay zekâ ekosistemi büyümeye devam ediyor

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin (Turkey Artificial Intelligance Initiative-TRAI) ‘Girişimler Haritası’nda yer alan start up sayısında yükseliş hız kazandı. Ocak 2022 itibarıyla ülkede yapay zekâ alanındaki girişim sayısı 226’ya ulaştı.

UNİCORN olmaya adaylar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter’dan TRAI’nin ‘Girişimler Haritası’nda yer alan yapay zekâ start up’larıyla ilgili paylaşımda bulundu. Koç, yapay zekâ start up sayısının son 3 ayda yüzde 9.7 arttığını belirtti. Koç, “Şu anda toplamda 226 start up, yapay zekâ alanında görüntü işleme, makine öğrenmesi, öngörü ile veri analitiği gibi alanlarda yeni teknolojiler geliştiriyor ve unicorn olma yolunda ilerliyor” ifadesini kullandı.

Sayılar artıyor

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zekâ çalışmalarının arttığı son yıllarda Türkiye TRAI ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü. TRAI’nin ‘Girişim Haritası’nda 2017’de 24, 2018’de 64, 2019’da 75 start up yer aldı. Bu sayı Mart 2020’de 112’ye, Kasım 2020’de 145’e, Ekim 2021’de ise 206’ya çıktı. Son 3 ay içinde 20 girişimin daha ekosisteme katılmasıyla bu start up’ların sayısı 226 oldu. Türkiye’de faaliyet yürüten yapay zekâ girişimlerinden 64’ü görüntü işleme, 43’ü makine öğrenmesi, 37’si öngörü ve veri analitiği, 20’si chatbotlar, 19’u doğal dil işleme, 9’u optimizasyon, 9’u robotik süreç otomasyonu, 9’u otonom araçlar, 6’sı arama motoru ve arama asistanı, 5’i akıllı platformlar ve 5’i de nesnelerin interneti üzerine çalışmalarda bulunuyor.

İlk 10'dayız

Ali Taha Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Startups.watch verilerine göre Türkiye’nin Avrupa’da en çok yatırım çeken 10’uncu ülke olduğunu dile getirdi. Yapay zekânın yeni gelişen bir teknoloji alanı olduğuna işaret eden Koç, “Bu alanda başarılı olmak için yoğun Ar-Ge çalışmalarına, rekabet öncesi iş birliklerine ve yenilikçi girişimlere ihtiyaç var” diye konuştu. Koç, yapay zekâ alanında önemli adımlar atıldığını; akademisyen girişimciliğinin desteklendiğini de hatırlattı.

Ortak program başlatılacak

Koç, girişim sermayesi fonlarına yönelik kamu hibelerinin ve teşviklerinin kapsamının genişletileceğini kaydetti. Unicorn olma potansiyeli bulunan start up’ların belirlenip girişim sermayesi fonlarıyla ortak şekilde desteklemeye yönelik bir programın hayata geçirileceğini söyledi.