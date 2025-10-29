Yapay zeka devi Nvidia'dan stratejik hamle: Nokia'ya 1 milyar dolarlık dev yatırım

  • İSTANBUL
ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zeka alanındaki yeni stratejik ortaklıklarını duyurdu. Şirket, Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Yapay zeka  ve çip teknolojilerinin lideri Nvidia, CEO Jensen Huang'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, küresel çapta bir dizi yeni atılım ve stratejik ortaklık duyurdu.

 

NOKIA İLE 1 MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK ORTAKLIK

 

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre, şirket Finlandiya merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Nokia ile yeni nesil yapay zeka tabanlı mobil ağların ve yapay zeka ağ altyapısının hızlı geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla stratejik bir ortaklık kuracak.

Bu ortaklık kapsamında Nvidia, Nokia'ya hisse başına 6,01 dolardan toplamda 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Nokia'dan yapılan karşı açıklamada ise Nvidia'nın bu yatırımla 166,4 milyon hisse alacağı ve şirketin yüzde 2,9 hissedarı olacağı belirtildi.

 

ABD ENERJİ BAKANLIĞI VE SÜPER BİLGİSAYARLAR

 

Nvidia, yapay zeka altyapısını güçlendirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı (DOE) ulusal laboratuvarları ve önde gelen şirketlerle işbirliğine gittiğini de duyurdu.

Şirket, DOE'ye ait iki tesiste bilimsel araştırma ve inovasyonu desteklemek için 7 yeni süper bilgisayar sistemi sağlayacak.

Ayrıca Nvidia, Oracle ve Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın bilimsel keşifler için en büyük yapay zeka süper bilgisayarını inşa edecek.

 

ÖNEMLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİYLE İŞBİRLİKLERİ

 

Nvidia'nın duyurduğu diğer önemli işbirlikleri ve projeler şunları içeriyor:

  • Palantir Technologies: Operasyonel yapay zeka için entegre bir teknoloji yığını oluşturma hedefiyle işbirliği yapıldı. Bu yığın, karmaşık kurumsal ve kamu sistemlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

  • Uber: Robotaksi ve otonom araç teknolojileri alanında işbirliği yapılıyor. Uber'in 2027'den itibaren hedeflediği 100 bin otonom araçlık filo için Nvidia'nın "DRIVE AGX Hyperion 10" platformundan faydalanılacak.

  • Eli Lilly: İlaç keşfini hızlandıracak yapay zeka altyapısını kurmak için ilaç şirketi ile işbirliği yapıldı.

Öte yandan şirket, yüksek performanslı "Nvidia BlueField-4" veri işleme birimini, yapay zeka fabrikaları tasarlamak için "Nvidia Omniverse DSX" planını ve yapay zeka inovasyonunu hızlandıracak açık kaynak yapay zeka teknolojilerini de tanıttı.

 

