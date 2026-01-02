ABD’den uyuşturucu gemilerine hava saldırısı: 5 kişi öldürüldü!
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen iki tekneyi hedef aldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla düzenlenen operasyonda, "terör örgütü" bağlantılı olduğu belirtilen 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD ordusu, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sertleştirdi. İstihbarat birimlerinin doğruladığı güzergahta seyreden iki ayrı tekne, ABD görev gücü tarafından vuruldu. Teknelerin tam konumu hakkında bilgi verilmezken, operasyonun uyuşturucu kartellerinin finansal ağlarını çökertmeyi hedeflediği vurgulandı.
BAKAN TALİMATIYLA VURULDU
Operasyonun, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırı sonucunda ilk teknede 3, ikinci teknede ise 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. SOUTHCOM, vurulan teknelerin uluslararası terör örgütü listesinde yer alan yapılarla bağlantılı olduğunu öne sürdü.
DOĞU PASİFİK’TE DENETİM ARTIYOR
Bölgede uyuşturucu trafiğine karşı devriyelerini sıklaştıran ABD, son dönemde benzer operasyonlarla kartellere ait lojistik ağları hedef alıyor. Yetkililer, istihbarat destekli saldırıların bölgedeki "terör ve uyuşturucu" bağlantısını kesmek amacıyla devam edeceğini bildirdi.