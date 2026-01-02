  • İSTANBUL
Avrupa ülkesi de kervana katılıyor: 16 yaşından küçükler için yasaklanacak!
Avrupa ülkesi de kervana katılıyor: 16 yaşından küçükler için yasaklanacak!

Fransa'da, sosyal medyaya 16 yaşından küçüklerin girememesi için yasa çalışmalarına başlandı.

Foto - Avrupa ülkesi de kervana katılıyor: 16 yaşından küçükler için yasaklanacak!

Fransa, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere karşı kapsamlı bir düzenleme için harekete geçti. Hükümetin hazırladığı yeni yasa tasarısı, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamayı öngörüyor.

Foto - Avrupa ülkesi de kervana katılıyor: 16 yaşından küçükler için yasaklanacak!

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA TAMAMEN YASAKLANIYOR Tasarıya göre 15 yaşın altındaki çocuklar, sosyal medya platformlarına hiçbir şekilde erişemeyecek. Yasak yalnızca hesap açmayı değil, platformların tüm kullanımını kapsayacak şekilde uygulanacak.

Foto - Avrupa ülkesi de kervana katılıyor: 16 yaşından küçükler için yasaklanacak!

Böylece çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme, sadece sosyal medya ile sınırlı kalmıyor. Halihazırda ilk ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağı, kapsamı genişletilerek liseleri de içine alacak.

Foto - Avrupa ülkesi de kervana katılıyor: 16 yaşından küçükler için yasaklanacak!

HEDEF: SİBER ZORBALIK VE EKRAN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE Fransız hükümeti, bu kararın arkasındaki temel gerekçeyi siber zorbalık, uygunsuz içeriklere maruz kalma, ekran bağımlılığı ve uyku bozuklukları gibi sorunlar olarak açıklıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar ve parlamento raporları, algoritma temelli platformların çocuklar üzerinde olumsuz ve uzun vadeli etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Foto - Avrupa ülkesi de kervana katılıyor: 16 yaşından küçükler için yasaklanacak!

15–18 YAŞ GRUBU İÇİN EK KISITLAMALAR GÜNDEMDE Tasarı yasalaşırsa, yalnızca 15 yaş altı değil, 15–18 yaş arası gençler için de yeni önlemler masada olacak. Bu yaş grubuna yönelik olarak, gece saatlerinde sosyal medya kullanımını sınırlayan “dijital sokağa çıkma yasağı” benzeri uygulamaların da ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi tartışılıyor.

