Yapay zeka destekli mRNA aşısı köpek Rosie'nin tümörünü yüzde 75 küçülttü

Avustralyalı teknoloji girişimcisi Paul Conyngham'ın, kanser teşhisi konulan köpeği Rosie için yapay zeka araçları ve New South Wales Üniversitesi (UNSW) bilim insanlarının yardımıyla geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısı, tümörde yüzde 75 oranında küçülme sağladı.

Rosie'ye 2024 yılının mayıs ayında mast hücreli kanser teşhisi kondu. Kemoterapi ve standart immünoterapi sonuç vermeyince Conyngham, tedavisi olmayan hastalık karşısında pes etmeyi reddetti; ChatGPT, Gemini ve Grok gibi yapay zeka araçlarından yararlanarak köpeğinin genomik verilerini incelemeye başladı.

UNSW ile Sidney'deki Garvan Enstitüsü ekiplerinin yürüttüğü DNA ve RNA analizleri, tümördeki mutasyonları ortaya koydu. Belirlenen mutasyonlar üzerinden Rosie'ye özel bir mRNA aşısı tasarlandı.

İlk enjeksiyonunu 2025 yılının aralık ayında alan Rosie'nin bacaklarındaki tümörlerde, üç ay sonra belirgin ölçüde küçülme gözlendi. Tedavi, Conyngham'ın "en iyi dostu" diye tanımladığı köpeğin, teşhis sırasında öngörülen yaşam süresini aşmasına yardımcı oldu.

Sam Altman: "İnanılmaz bir hikaye"

Yapay zeka modellerinin, Rosie'nin genetik verilerinden oluşan gigabaytlarca bilginin işlenmesine katkı sunması ve bu verilerin bilim insanlarının kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısı geliştirmesine temel oluşturması, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da dikkatini çekti. Conyngham ile görüşen Altman, 2026'nın mart ayındaki paylaşımında "Bu hafta en ilginç görüşmemi, ChatGPT ve diğer yapay zeka modellerini köpeği Rosie'yi kurtarmak için kullanan Paul ile gerçekleştirdim. İnanılmaz bir hikaye" ifadelerini kullandı.

Altman, Conyngham'ın yapay zeka sohbet botlarını planlama, eğitim, sorun giderme, mevzuata uyum ve genomik verileri gerçek bir aşı reçetesine dönüştürme aşamalarında kullanarak tek başına tam bir araştırma enstitüsünün gücüyle hareket ettiğini belirtti. OpenAI CEO'suna göre sürecin her adımında bilim insanlarıyla birlikte hareket edildi; başarıya yapay zeka ile insan işbirliği sayesinde ulaşıldı.

Rosie'nin hikayesi ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ı da etkiledi. Kennedy, nisan ayında ABD Senatosundaki bir oturumda "Artık bunu tıbbın her alanında göreceğiz. Bu bize büyük bir heyecan veriyor" dedi.

Conyngham, Gamgee'yi kurdu

Conyngham, Rosie'nin sahip olduğu seçeneklere herkesin bir bilim insanına dönüşmek zorunda kalmadan erişebilmesi amacıyla Gamgee adlı bir girişim kurdu. Girişim, her hastaya özel olarak tasarlanan tedavi geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Yapay zeka sayesinde veriler daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı okunabiliyor; böylece bir tümörün genom dizilemesi yapılabiliyor ve onu yönlendiren tüm mutasyonlar görülebiliyor.

Gamgee'nin web sitesinde "Fikir yeni değil. Yeni olan, bunu geniş ölçekte yapabilmek. Bunu değiştiren şey ise yapay zeka oldu" ifadeleri yer alıyor.

"Yapay zeka buradaki dönüştürücü unsurlardan biri oldu"

Avustralya basınındaki haberlere göre UNSW RNA Enstitüsü Direktörü Prof. Pall Thordarson süreci, "Yaptığımız şey, köpeğin sağlıklı hücreleri ve ardından kanserli hücrelerinin genomik verilerini elde etmek ve buradan ne yapılabileceğini anlamaya çalışmaktı" sözleriyle anlattı. Yapay zekanın tasarım sürecini hızlandırdığını ve üretimdeki hataların azaltılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Thordarson, "Yapay zeka buradaki dönüştürücü unsurlardan biri oldu" dedi.

Çok sayıda insanın bu yöntemin insanlarda da uygulanması için kendilerine mesaj gönderdiğini aktaran Thordarson, her hastaya aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı mevcut sistemin değişmesinin ise siyasi bir karar olacağını söyledi. Thordarson, "Bu çok yeni bir projeydi ve büyük ölçekte uygulamaya geçilmesi için zaman gerekiyor. Üstelik bu noktada regülasyonların da konuşulmaya başlanması gerekiyor" diye konuştu.

Tümörlerinin büyük ölçüde küçülmesiyle yaşam süresi uzayan Rosie, bir süre daha koşup oynamayı sürdürdü. Hastalığının ileri evreye ulaşması ve yaşadığı ağrıların artması nedeniyle köpek, temmuz ayında uyutuldu.