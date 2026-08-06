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Teknoloji Yapay zeka çip krizini tetikledi: 2027 bellek kapasiteleri şimdiden tükendi!
Teknoloji

Yapay zeka çip krizini tetikledi: 2027 bellek kapasiteleri şimdiden tükendi!

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Yapay zeka çip krizini tetikledi: 2027 bellek kapasiteleri şimdiden tükendi!

Yapay zekâya yönelik artan talebin bellek sektöründe kapasite baskısı oluşturduğu, Samsung, SK hynix ve Micron’un 2027’ye kadar DRAM ve HBM üretim hatlarının dolduğu iddiasının bilgisayar ve akıllı telefon pazarını da etkileyebileceği belirtiliyor.

Tayvan merkezli DigiTimes'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, dünyanın en büyük üç bellek üreticisi olan Samsung, SK hynix ve Micron'un 2027 yılı için ayırdığı tüm DRAM ve HBM üretim kapasitesi şimdiden satıldı. İddiaya göre şirketlerin 2027'de üreteceği tüm bellekler için anlaşmalar tamamlandı ve ek kapasite planı bulunmuyor.

Bu gelişme, yapay zekâ alanındaki hızlı büyümenin donanım tarafında oluşturduğu baskıyı bir kez daha ortaya koyuyor.

TALEP ÜRETİMİ GERİDE BIRAKTI

Haberde yer alan bilgilere göre sektör, bellek arzı açısından en zorlu dönemlerden birine hazırlanıyor. Yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve DRAM'e olan talep, üretimin çok üzerine çıktı.

Bellek üreticileri de büyük müşterilerle 5 yıla kadar uzanan uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalıyor. Bu nedenle yeni siparişler için boş kapasite bulmak her geçen gün daha zor hale geliyor.

ŞİRKETLER BELLEK BULMAKTA ZORLANABİLİR

Normal şartlarda teknoloji şirketleri temmuz ve ağustos aylarında bir sonraki yılın bellek siparişlerini kesinleştiriyor. Ancak bu yıl birçok şirketin 2027 için ihtiyaç duyduğu kapasiteyi bulamayabileceği belirtiliyor.

Haberde adı açıklanmayan bazı büyük yapay zekâ şirketleri ve veri merkezi işletmecilerinin, HBM tedariki alabilmek için üreticilere çok daha yüksek fiyatlar teklif ettiği ifade edildi.

TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ DE ETKİLENEBİLİR

Rapora göre yaşanan sıkışıklık yalnızca yapay zekâ sektörünü ilgilendirmiyor. 2027 yılında bilgisayarlar, dizüstü modeller ve akıllı telefonlarda kullanılan DRAM miktarının 2026'ya göre önemli ölçüde azalabileceği belirtiliyor.

Depolama tarafında kullanılan NAND flash bellekte de benzer bir baskı oluşmaya başladı. Sorunun DRAM kadar büyük olmadığı ifade edilse de, 2027 için ayrılan NAND üretim kapasitesinin de Ağustos 2026 sonuna kadar tamamen dolmasının beklendiği aktarıldı.

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