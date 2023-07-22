Yapay zeka artık sizi böyle tanıyacak!

OpenAI sisteme kim olduğunuzu ve ne istediğinizi bildirmeyi amaçlayan, ChatGPT'deki yeni "özel talimatları" kullanıma sundu.

Şirket bu aracın, kullanıcıların "ChatGPT'nin yanıt verirken dikkate almasını istediği her şeyi paylaşmasına" olanak tanıdığını belirtti.

Bu mesela sohbet botunun, her zaman konuşmalara küçük çocukların öğretmeni olduğunuzu bilerek başlaması ve böylece yanıtlarını buna göre ifade edebileceği anlamına gelebilir. Ya da bir kullanıcı belirli bir dilde bilgisayar programcısı olduğuna dair bir talimat verirse, yapay zeka aracı yanıtlarını nasıl şekillendireceğini bilebilir.

Sohbet botunun kendisine yönelik, daha spesifik talimatlar da verilebilir. Örneğin kullanıcılar sohbet botuna, yanıtlarında nasıl bir ton kullanacağını veya kelime sınırına uymasını söylemeyi tercih edebilir.

Yeni araç, verilerin kullanılma şekline dair bir dizi uyarıyla birlikte geliyor. Örneğin herhangi bir eklentinin geliştiricileriyle paylaşılabilen bu talimatları, OpenAI da toplayıp kullanacak.

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Şirket kullanıcıların özel talimatlarını, "talimatlara verdiği tepkileri aşırıya kaçmadan nasıl uyarlayacağını modele öğretmek gibi, modelin performansını artırmak için kullanacağını" belirtiyor.

Araç kullanıcıların bu özelliği, ChatGPT'nin kurallarını çiğnemek için kullanmamasını sağlamayı amaçlayan bazı kısıtlamalarla birlikte geliyor. Bu kısıtlamalar arasında, kullanıcıların şirketin kurallarını ihlal etmediğinden emin olmak adına özel talimatları taramak ve şirket politikalarını ihlal etmek için kullanılacak talimatlara, ChatGPT'nin uymamasını sağlamak yer alıyor.

OpenAI bu yeni özelliği Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nde kullanıma sunmuyor. Bu ülkelerdeki düzenleyiciler, verilerin OpenAI tarafından kullanılma biçimiyle ilgili belirli endişeleri olduğunu gösterirken İtalya'da bu endişeler, ülkenin ChatGPT'ye erişimi yasaklamasına kadar vardı.

Kullanıcıların OpenAI'ın "Plus" premium versiyonuna da abone olması gerekiyor ve bu halihazırda yalnızca beta sürümünde mevcut. Şirket "yakında" bunu herkese sunmayı planladığını belirtiyor.

Halihazırda ChatGPT, önceki konuşmalardan hiçbir şey hatırlamıyor. Daha önceki öğretmen ve programcı örneklerindeki gibi, örneğin bir kişi ChatGPT'ye yararlı bilgiler vermiş olabilir fakat sohbet kapatılıp yeniden başlatılınca bu bilgiler kayboluyor.

Ayarlara tıkladıktan sonra "beta özellikler" veya "yeni özelliklere" tıklayarak ve "özel talimatları" etkinleştirerek bu özellik kullanılabilir.(Independent Türkçe)