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Spor Yapay zeka, Arda Güler'in rotasını belirledi
Spor

Yapay zeka, Arda Güler'in rotasını belirledi

Yeniakit Publisher
2023-06-30 10:37:00 -
Yapay zeka, Arda Güler'in rotasını belirledi

Olocip isimli yapay zeka, Fenerbahçeli Arda Güler'in transferine ilişkin bir kariyer rotası belirledi.

Olocip adlı yapay zeka, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'in hangi takımda nasıl bir değere ulaşabileceğini belirlemek için analiz yaptı.

Milli yıldız, Real Madrid, Barcelona, Milan, Sevilla, Salzburg, Leipzig ve Ajax gibi takımlarla adı anılan geleceğin en umut verici genç futbolcuları arasında gösteriliyor.

Marca'nın haberine göre, 17,5 milyon euro'luk fesih maddesi nedeniyle de her geçen gün taliplileri artan Arda Güler'i inceleyen Olocip, yıldız adayı oyuncun Real Madrid'e transfer olması halinde 10 ay içinde değerinin 43 milyon euro'ya yükseleceği çıkarımında bulundu.

Normalde bir oyuncunun Avrupa devlerinden birine transfer olması halinde değeri artıyor. Ancak Real Madrid'le ilgili daha önce yapılan analizlerde yapay zeka birçok futbolcunun değeri için bu kadar yüksek bir artış oranı vermemişti.

Olocip'in Arda Güler için yaptığı bu çıkarım bu nedenle İspanyol basınının ilgisini çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çünkü Oloçip'in modeli daha önce yapılmış transferlere göre çıkarımda bulunuyor.

Real Madrid genelde oyuncularını pahalıya satan bir kulüp değil. Hal böyle olunca Arda Güler, Real Madrid için çok kârlı bir transfer olarak öngörülüyor.

Kaynak: TGRT Haber

 

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