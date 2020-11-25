Yapay zeka araçları eğitimde "eşit fırsat" sunacak

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Etgi Grup Genel Müdürü Bilgin Yazar, yapay zeka kullanımının birçok alan gibi uzaktan eğitim araçlarını da etkileyeceğini belirterek, "Kullanıcıları ile daha fazla etkileşim kurulabilecek sınıflar, herkesin eğitimi ile eşit şekilde ilgilenecek yapay zeka araçları, eğitimde herkese eşit fırsatı da sunacak." dedi.

Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim yöntemlerinde öğrencilerin imkanlarının daha fazla olduğunu söyleyerek "Öğrenciler derslerde anlatılanları istedikleri kadar tekrar edebilecekleri gibi etkileşim konusunda daha fazla imkana sahipler. Günümüzde genç neslin teknolojiye yakınlığı da burada bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan, eğitim verenler öğrencilerinin gelişimi onlar hakkında elde ettikleri istatistiki verilerle daha doğru bir şekilde takip edebilir, verileri yorumlayarak içeriklerini özelleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka kullanımının uzaktan eğitim araçlarını da etkileyeceğine dikkati çeken Yazar, şunları kaydetti:

"Bu tür araçların yavaş yavaş kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiren asistanlar, seviyelerine göre içerikler yönlendiren, dönemsel olarak seviye tespiti yapan ve kullanıcısıyla daha fazla etkileşim kuracak sistemler hayatımıza girecek. Sağladığı avantajlar nedeniyle gelecekte uzaktan eğitimin öneminin daha da arttıracağını, hatta en önemli eğitim verme şekillerinden biri olacağını düşünüyorum. Bu durum eğitim içeriklerinin kalitesine de yansıyacak. Kullanıcıları ile daha fazla etkileşim kurulabilecek sınıflar, herkesin eğitimi ile eşit şekilde ilgilenecek yapay zeka araçları, eğitimde herkese eşit fırsatı da sunacak."





- "Dünyada eğitim ve çalışma hayatı yeniden şekilleniyor"





Yazar, dijital dönüşümün öncelikli bileşenlerinden biri olan online iletişimin, tüm dünyada eğitim ve çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini belirterek, "Genç nüfusumuzla teknoloji kullanımına hızlı uyum sağlayabiliyoruz. Bunu birçok teknolojinin ülkemizde ilgili sektörlere hızlıca entegre olmasından da gözlemleyebiliriz. Bu pencereden bakıldığında ülkemizin iyi bir noktada bulunduğu ve hızla gelişim kaydettiği rahatlıkla söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

E-eğitim konularında yazılım geliştiren, video ve dijital içerik geliştirme hizmetleri sağlayan, uzaktan eğitim ve e-eğitim konularında uzmanlaşmış Etgi Grup'un, Hacettepe Teknokent'te bulunan yüzde 100 yerli sermayeyle kurulmuş bir şirket olduğunu aktaran Yazar şunlara dikkati çekti:

"Etgi Grup, son dönemde adından sıkça bahsedilen video konferans yazılımı Zoom'un 2017 yılından beri Türkiye temsilciliğini yapıyor. Ayrıca Vedubox, Etgi Grup tarafından geliştirilmiş uzaktan eğitime yönelik entegre bir LMS (Learning Management System-Eğitim Yönetim Sistemi) olarak öne çıkıyor. Vedubox, Türkiye'de geniş bir müşteri tabanı olan ve bu konularda yetkinliği bulunan az sayıdaki yerli Ar-Ge ve yazılım firmalarından biri olarak binlerce kullanıcıya servis sağlamanın yanı sıra yerli ve yabancı birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalar yürütüyor.

Zoom entegrasyonu ile Vedubox, Türkiye'den dünyaya açılan bir teknoloji devi olmaya aday. Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi sunuyor. 300 binden fazla son kullanıcı ve 300 kurumsal müşterisi bulunan Vedubox'ta her gün yüzlerce sanal sınıf ve video konferans gerçekleşiyor, binlerce öğrenci canlı derslere katılıyor."





- "Modülleriyle bütünleşmiş bir sistem sunuyor"





Bilgin Yazar, Vedubox'ın eğitim kurumları ve öğretmenler başta olmak üzere, internet üzerinden eğitim vermek isteyen herkes için uygun bir platform olduğuna işaret ederek, "Uzaktan eğitim gerçekleştirmek isteyenler Vedubox ile dakikalar içerisinde sanal ortamlarını öğrencilerinin kullanımına sunabiliyor. Vedubox, teknik hiçbir bilgi ile uğraştırmadan hızlı bir şekilde destek veriyor." dedi.

LMS'nin, uzaktan öğrenme süreçlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesi için oluşturulmuş uygulamaların tümünü kapsadığını belirten Yazar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vedubox da bu kapsamda bir LMS platformu ve uzaktan eğitim modüllerinin tümünü bünyesinde barındırıyor. İçerik yönetimi, raporlama, soru bankası, test, sınav oluşturma, webinar, video konferans gibi etkinlikler oluşturma modülleriyle güvenli, yenilikçi ve bütünleşmiş bir sistem sunuyor. Sunucuların hizmet verdiği kullanıcı sayısına uygun performansta çalışabilecek şekilde yapılandırılan Vedubox ile sınırsız kullanıcıya hizmet edebilecek alt yapıya ve hizmet kalitesine sahip bir platform sağlıyoruz. Son dönemde istikrarlı büyümesini sürdüren Vedubox, yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından da takip ediliyor. Bu kapsamda görüşmeler gerçekleştiren şirket ilk etapta 1 milyon doların üzerinde yatırım almayı hedefliyor."