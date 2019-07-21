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Yapay şelale kirli görüntüsüyle tepki çekiyor

Alaplı Belediyesi tarafından Akçakoca-Alaplı-Ereğli karayoluna girişi üzerinde yapılan dekoratif yapay şelaleninsuları kirli ve bakımsız.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:09
Yapay şelale kirli görüntüsüyle tepki çekiyor

Alaplı Belediyesi tarafından Akçakoca-Alaplı-Ereğli karayoluna girişi üzerinde yapılan dekoratif yapay şelaleninsuları kirli ve bakımsız. ayrıca haftalardır çalışmıyor. şelaleninçalışması için vatandaşlar belediyenin harekete geçmesini istiyor.


Alaplı Belediyesi tarafındanyapılan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Şehit Ömer Halisdemir Şelalesi’adı verilen 50 metre boyundaki şelaleniniçerisindeki su havuzunun içler acısı hali tepki topluyor.


15 Temmuz Demokrasi ve Şehit Ömer Halisdemir Şelalesi’ içinde bulunan süs havuzuna düşen dal ve yapraklar, atılan çöpler nedeniyle görüntü kirliliği ortaya çıktı. Havuzun suyunun değiştirilmemesi nedeniyle süs havuzunun suyun rengi değiştiği görüldü.


Yapay Şelale düzenli bakım yapılmalı


Yapay Şelalenin neden çalışmadığını ve suyun neden bu kadarkirliliğine sadece Alaplılar değil, İlçeye başka illerden gelen vatandaşlar da tepki gösteriyor.


Almanya Berlin Şehrinden gelen Mustafa Kır isimli bir vatandaşBelediyenin yapmış olduğu yapay Şelalekarşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Aynı zamanda Mustafa Kır buhavuzun kötü görünümünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Alaplı Belediye Başkanı’nın şehrin merkezindeki başarısının görüntüsü böyle olmamalı. Belirli aralıklarla tümhavuzların yetkililerce periyodik temizlik çalışmasının yerine getirilmesini talep ediyoruz.yazın Yapay Şelale çalışmayacakta ne zaman çalışacak," şeklinde not yazısında yetkilileri göreve davet ettiler.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:09
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