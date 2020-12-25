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Teknoloji ‘Yapay Güneş’ dünya rekoru kırdı
Teknoloji

‘Yapay Güneş’ dünya rekoru kırdı

Güney Kore’de geliştirilen ‘Yapay Güneş’ KSTAR, 20 saniye boyunca çalışarak 100 Milyon santigrat derece ulaştı ve dünya rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:22:00 -
‘Yapay Güneş’ dünya rekoru kırdı

Küresel Isınma'ya neden olan konvansiyonel yöntemlerin yerini alması beklenen temiz enerji kaynağı nükleer füzyon üzerindeki çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu alanda çalışmalarını hızlandıran Güney Kore'nin 'Yapay Güneş' olarak da anılan KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli sistemi dünya rekoru kırdı.

KSTAR 100 milyon santigrat derecenin üzerinde 20 saniyeden fazla çalışmayı başarabilen ilk füzyon oldu. 2 yıl önce gerçekleştirilen deneylerde KSTAR, 100 milyon santigrat derece üzerinde sadece 1,5 saniye çalışabilmişti. Hala test aşamasında olan KSTAR, kullanıma girdiğinde Güneş'te meydana gelen füzyon reaksiyonlarını taklit edip bu sayede enerji sunacak.

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