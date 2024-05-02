Yapay et gerçeği ifşa edildi!

Sığırların dünyaya zarar verdiği iddiasıyla ‘yapay et’ teşviki yapan küreselci malum odakları ters köşe yapacak bir araştırmaya imza atıldı. Bilim adamları tarafından 'yapay et'in çevreye daha fazla zararlı olduğu tespit edildi.

Kaliforniya Üniversitesi’nin Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü’nden Derrick Risner, Edward S. Spang ve Yoonbin Kim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bölümü’nden Cuong Nguyen ve Kimya, Biyokimya ve Moleküler Tıp Bölümleri’nden Justin B. Siegel dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi.

ÇEVREYE 25 KAT DAHA ZARARLI

‘Yapay et’ ürünleri için seri üretime geçildiğinde durumda çevreye geleneksel et endüstrisinden daha büyük zarar vereceğini belirten bilim adamları, laboratuvar ortamında üretilen yapılan üretimin ‘iklim krizi’ni engellemek yerine krizi körükleyeceğini belirtti.

İklimi sığır çiftliklerinin ve genel olarak hayvancılığın verdiği zarardan korumayı amaçladığı iddia edilen ‘yapay et’in çevreye verdiği zararın ‘sığırların verdiği zarardan’ 4 ila 25 kata kadar daha fazla olduğu ortaya koyuldu.

YANLIŞ ANALİZLER YAPILIYOR



Araştırma ekibinin lideri Gıda ve Sağlık İnovasyon Enstitüsü'nden Derrick Risner, 'yapay et' ile ilgili yanlış analizler yapıldığını belirtti.

Araştırmacı Risner, "Şirketler büyüme ortamını farmasötik düzeyde arıtmak zorunda kalıyorsa, daha fazla kaynak kullanıyor ve bu da küresel ısınma potansiyelini artırıyor. Eğer bu ürün ‘ilaç’ yaklaşımı kullanılarak üretilmeye devam edilirse, çevre açısından daha kötü olacak ve geleneksel sığır eti üretiminden daha pahalı olacak." dedi.

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Risner ayrıca, "Bu, çevre dostu ticari et üretimine yol açmayabilir ancak örneğin daha ucuz ilaçlara yol açabilir" diye konuştu.

SIĞIR ETİNDEN DAHA İYİ DEĞİL

Edward Spang ise "Bulgularımız kültürlü etin çevre açısından geleneksel sığır etinden daha iyi olmadığını gösteriyor. Bu her derde deva değil” ifadesinde bulundu.

Araştırmacılara göre; en verimli sığır eti üretim sistemleri bile tüm senaryolarda yapay etten daha iyi performans gösteriyor. Böylece iklim dostu sığır eti üretimini ilerletmeye yönelik yatırımların, yapay et üretimine yapılan yatırımlardan daha hızlı bir şekilde emisyon azaltma sağlayabileceği kaydediliyor.

MALİYETİ YÜKSEK, POPÜLERLEŞMESİ ZOR



Araştırma ekibi, halihazırda yapay et üreten kurum ve kuruluşların üretimi çok küçük bir ölçekte yürüttüğünü vurgularken maliyeti pahalıya geldiği için yapay etlerin market raflarını doldurması ve popülerleşmesi oldukça zor göründüğünü teyit etti.

MİLYARLARCA YATIRIM YÖNLENDİRİLDİ



Ayrıca araştırmacılar, "Milyarlarca dolarlık yatırım, bu ürünün sığır etinden daha çevre dostu olacağı teziyle yönlendirildi" ifadesini kullandı.