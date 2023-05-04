Yaparsa Meral Akşener yapar! Bir yandan HDP ittifakı bir yandan Selanik şarkısı
Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği yapan sözde ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Kemal üzerinden prim kasmak için Selanik türküsü söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen Türkçüler Günü Şöleni’ne katıldı.
Akşener sahneden, Mustafa Kemal'in sevdiği Selanik türküsünü seslendirdi.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu, keza Akşener, Mustafa Kemal'e düşman olan ve etkinliklerde onun posterlerini yakan HDP'lilerle işbirliği yaptı!..
Sırf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden HDP ile işbirliği yapacak kadar alçalan Akşener'in yeri geldiğinde Atatürkçülük taslaması büyük tepkiyen neden oldu.