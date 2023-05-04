Yaparsa Meral Akşener yapar! Bir yandan HDP ittifakı bir yandan Selanik şarkısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen Türkçüler Günü Şöleni’ne katıldı.

Akşener sahneden, Mustafa Kemal'in sevdiği Selanik türküsünü seslendirdi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu, keza Akşener, Mustafa Kemal'e düşman olan ve etkinliklerde onun posterlerini yakan HDP'lilerle işbirliği yaptı!..

Sırf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden HDP ile işbirliği yapacak kadar alçalan Akşener'in yeri geldiğinde Atatürkçülük taslaması büyük tepkiyen neden oldu.