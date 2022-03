Yap-İşlet Devret nedir? Kamu Özel işbirliği modeli ne oluyor?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 1915 Köprüsü’nü eleştirenlere cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal Yap-İşlet Devret Modeli'nden anlamaz. Ülkemiz geçtiğimiz 20 yılda bu model ile 37,5 milyar dolarlık yatırıma kavuştu. Bay Kemal, bunları milli bütçeden yapmadık. Kendileri tedarikçi aynı zaman da yatırımı yaptılar. Kamu Özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen 2003-2021 yılları arasında hayata geçirilen yatırımların ülkemizin milli gelirine 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolar, istihdama 1 milyon kişi katkısı zaten olmuştur. Kamu eliyle ülkemizin her ilinde, her ilçesinde, her köyünde ve her karış toprağında, yol, köprü, hastane, okul, baraj, sulama tesisi kamu hizmet binası yatırımı yapılmaktadır. Her yatırım, onu bir fiil kullananlar yanında ülkenin ve milletin ortak malıdır. Üstelik doğrudan bütçeden yapılan yatırımlarda işin bedeli peşin ödenmekte hizmet ise proje tamamlandıktan sonra peyderpey alınmaya başlanmaktadır. Buralarda verilen hizmetlerin tamamı ücretsiz olduğu için kamuya doğrudan herhangi bir maddi geri dönüşte yoktur” dedi.

Yap-İşlet Devret nedir?

Yap-İşlet-Devret modeli, geniş anlamda bir kamu altyapı yatırım veya hizmetinin finansmanı özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve kamu tarafından belirlenen bir süre için işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti, tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili kamu kuruluşuna devretmesidir.

Kamu Özel işbirliği modeli ne oluyor?

Kamu Özel İşbirliği Modeli; kısmen veya tamamen kamusal yükümlülük altındaki bazı yatırım ve hizmetlerin, projeye yönelik maliyet, risk ve getirilerinin, uzun vadeli bir sözleşmeyle, kamu ve özel sektör arasında paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesine dayanan bir, finansman modelidir.