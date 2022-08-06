Yanmış tencereleri temizlemenin püf noktaları! Doğru yol ve teknikler

Ocağa yemek koyup altını kısmayı ihmal etmiş veya dalgınlıkla yemeği ocakta unutmuş olabilirsiniz. Bu durumlarda panik yapmadan hemen ocağın altını kapatmalı ve pencereleri açmalısınız. Tabii bu sırada tencerenizin dibi tutmuş ya da yanmış olabilir. Peki yanan tencere nasıl kurtulur? İşte detaylar...

Çamaşır Deterjanı:

Bulaşık deterjanı veya toz halindeki çamaşır deterjanını tencereye ekleyin. Üzerini geçecek şekilde suyla doldurun ve ocakta kaynatın. Su kaynarken, tahta kaşık ile yavaş yavaş yanık kalıntılarını temizleyin. Ardından kaynayan suyu boşaltın ve sünger yardımıyla tencereyi temizleyin.

Tencerelerde oluşan inatçı yanıklar ve lekeler için doğal ve kimyasal yollar bulunmaktadır. Marketlerde satılan ve bulaşık makinelerinizde kullandığınız tablet veya bulaşık makinesi deterjanları ile yanık tencerelerinizi pırıl pırıl ve eskisi gibi yapabilirsiniz. Bunun için bir tableti veya bir iki kaşık kadar deterjanı tencerenin içerisine koyup, yanık kısmı geçecek kadar suyu ekleyiniz ve 10 dakika kadar kaynatınız ve bu şekilde bir gece bekletin, sabah sünger ile ovarak temizleyin.

Oldukça etkili bir formüldür

Doğal çözüm yollarını kullanmak isteyenler için ise tüm temizliklerde kullanılan sirke ve karbonatın gücünden yararlanabilirsiniz. Bir su bardağı sirkeyi yanığı geçecek kadar tencereye koyunuz üzerine ise yarım su bardağı sirkeyi koyarak bir gece bekletin, sabah ise sünger ile ovarak temizleyiniz. Eğer bekletmeden hemen temizlemeye kalkarsanız daha zor çıkacaktır.

LİMON VE TUZ

Yanmış tencere veya tavanın içine iki yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı tuz koyun. Tencereyi bu şekilde yarım saat bekletin. Yarım saat sonra yumuşak bir sünger ile fazla bastırmadan ovalamaya başlayın.

Kararan Çaydanlıkları 1 Dakika İçinde Ayna Gibi Parlatacak Yöntemler: Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Çelik Çaydanlıklarınızı Parlatmaya Elma Kabuğu Birebir!

Evet, şaşırtıcı geldiğinin farkındayız ama bu elma kabuğunu kullanmak da oldukça etkili bir yöntem. Bunun için elma kabuklarını çaydanlığın içine yerleştirin ve üzerine bir miktar su ekleyin. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı kaynatın. Kaynama işleminin ardından çaydanlığın içindeki suyun büyük kısmını dökün. Ardından bir bulaşık süngeri yardımıyla çaydanlığınızı ovarak parlatın.

Yanmış Çaydanlıklarınızı Atmayın! Limon Kabukları Yeni Gibi Yapacak

Kararmış ve parlaklığını kaybetmiş çaydanlıklarınızı eski hâline döndürmek için elma kabuğunu kullanırsınız da limon kabuğu kalır mı hiç? Limon kabukları ile çaydanlıklarınızı kolay ve hızlı bir şekilde parlatarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca limon kabukları çaydanlığınızdaki kötü kokuları da giderir. Bu işlem için öncelikle limon kabuklarını küçük parçalara ayırın. Ardından limon kabuğu parçaları ile çaydanlığın iç ve dış yüzeyini güzelce ovun. Ovma işleminin ardından çaydanlığı durulayın. İşte, bu kadar kolay!

Kaya Tuzu ve Sirke ile Çaydanlığınız İlk Günkü Gibi Olacak

Evde doğal yöntemlerle çaydanlığınızı zorlanmadan parlatabileceğiniz bir diğer yöntem ise kaya tuzu ve sirke karışımı. Öncelikle çaydanlığın içine kaya tuzu ve sirke döküp karıştırın. Ardından iyice kaynatın. Sonrasında çaydanlığı bir süngerle ovarak temizleyin. Bu işlemin ardından çaydanlığın lekelerden kurtularak parlak bir hâle geldiğine şahit olacaksınız. Kaya tuzu ve sirke karışımı, aynı zamanda çaydanlığınızı dezenfekte etmekte de epey etkili olacak.

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