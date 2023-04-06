Yanlış okumadınız! Davutoğlu kendisine 'çapsız' diyen Kılıçdaroğlu'na para verdi

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçime gidiyor.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na para

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 50 bin lira bağışta bulundu.

'Çapsız' demişti

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanıdır." demişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması şu şekilde:

“Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanıdır. Ülkeyi ve dış politikayı iyi yönetemiyor. Maalesef Başbakan bu Dışişleri Bakanı'nın söylemleri çerçevesinde bir politika oluşturuyor. Ve bu politika Türkiye'ye zarar veriyor”

CHP'nin Twitter hesabında duruyor

Kılıçdaroğlu'nun, Davutoğlu için kullandığı çapsız ifadesi, CHP'nin resmi Twitter hesabında hala yer alıyor.