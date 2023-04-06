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Gündem Yanlış okumadınız! Davutoğlu kendisine 'çapsız' diyen Kılıçdaroğlu'na para verdi
Gündem

Yanlış okumadınız! Davutoğlu kendisine 'çapsız' diyen Kılıçdaroğlu'na para verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 14:02:00 -
Yanlış okumadınız! Davutoğlu kendisine 'çapsız' diyen Kılıçdaroğlu'na para verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 50 bin lira tutarında bağış yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçime gidiyor.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na para

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 50 bin lira bağışta bulundu.

'Çapsız' demişti

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanıdır." demişti. 
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Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması şu şekilde:

“Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanıdır. Ülkeyi ve dış politikayı iyi yönetemiyor. Maalesef Başbakan bu Dışişleri Bakanı'nın söylemleri çerçevesinde bir politika oluşturuyor. Ve bu politika Türkiye'ye zarar veriyor”

CHP'nin Twitter hesabında duruyor

Kılıçdaroğlu'nun, Davutoğlu için kullandığı çapsız ifadesi, CHP'nin resmi Twitter hesabında hala yer alıyor.

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Yorumlar

Necati gedikoglu

Onumuzdeki secim kuzgun ittifakının geleceğini ve nasilsa pkk ortagi olarak sorun cıkarmayacagini düşünüyor akpartinin onumuzdeki tarihlerde bunu unutmaması ebedi bu haysiyetsizleri onaylamaması gerekiyor

Nuh Yusuf Nuhhan

Tenkitler tenkitler icraat sandikta inşallah
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