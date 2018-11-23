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Yanlış eş seçimi eklem iltihabı yapıyor

Eşle, işle olan ruhî uyumsuzluk eklem iltihabını tetikliyor...

23 Kasım 2018 Cuma 17:32
Yanlış eş seçimi eklem iltihabı yapıyor


Romatizma genellikle çok değişik ve çeşitli, çok kez de belirsiz kas, eklem, kas kirişi, bursal ve kas-iskelet sisteminin başka kısımlarında duyulan sancı ve acılara denmektedir.

Romatizma ve eklem iltihabı (Artrit) belki yanlış beslenme, yanlış yaşam biçimi veya başka etkenlerin oluşturduğu baskıyla bedenin başa çıkamamasından kaynaklanıyor. Bunlar arasında eş ve işyeri uyuşmazlıkları ve onlardan kaynaklanan sürtüşmeler değişik belirtiler verebiliyor. Farklı dünya görüşü, kişinin kendisiyle barışık olmayışı, kendi içinde süregelen bir savaşın belirtisidir ve bu savaşın kökleri genellikle ruhî boyutun derinliklerine kadar uzanır.

Hastalığın tedavisi için bedende uygun bir ortam oluşturmaya çalışıyorsak, beslenmeden şifalı bitki seçimine ve ilaçlara, egzersizlere kadar öğelere verdiğimiz önemi, hissî ve ruhî dengenin sağlanabilmesine de verebilmeliyiz. Eğer kişi sinik ve hep savunma durumunda ise, karşısındakine karşı açık yürekliliğe ve cesarete sahip değilse, romatizmal hastalıkların oluşumu kolaylaşır.

Bazı artrit hastaları, ılık ve kuru bir iklimde daha rahat ederler. Bazıları gelecek yağmurlu havadan o denli etkilenir ki; hayret edersiniz. Gün- güneşlik ortamda ağrıları başlar, “Yine yağmur geliyor” diye sızlanır. Ve gerçekten akşamına yağmur yağar.

Artrit tedavisinde aspirin faydalıdır ama sadece ağrıları hafifletir. Ancak aspirin kullanılması birçok yan tesirlere de yol açabilir. Ancak tıbbî kontrol altında kullanılması gerekir.

Kortizon, çok kişinin sandığı gibi her derde deva olmaktan çok uzaktır. Günümüzde artrit hallerde kortizon kullanılması, birçok artrit hallerde görülen sancı, şişkinlik ve yetersizlik tesirlerini azaltmakta faydalı olduğundandır. Üstelik kortizon, ancak başka daha az tehlikeli olan tedavi usûllerini hastanın sancılarını yeterli derecede hafifletemediği zamanlarda kullanılmaktadır.

Kortizon, artritik bir durumu tedavi etmez sadece bir rahatlama sağlar; hastalığın temelini teşkil eden sebebin tedavisinde bir faydası olmaz. Kortizon, eklem zedelenmesini de önlemez. Ve mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

Kaplıcaların da tedavi nitelikleri yoktur. Ancak dinlenme, rahatlama, psikoterapi ve çevre değişikliği gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle hastalar kaplıcalardan fayda görürler. Kaplıcalardaki mineral sularda banyo yapmanın veya bunları içmenin artrite faydalı olabileceğine dair bilimsel hiçbir delil şimdiye kadar bulunamadı.

 

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:32
  1. eklem iltihabı
  2. yanlış eş seçimi
  3. yanlış iş seçimi

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