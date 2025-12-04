Yanlış duymadınız! Kediye hapis cezası

TAHSİN HAN

Fransa'nın Agde kentindeki bir mahkeme, bahçesine "izinsiz girdiği" gerekçesiyle komşusunun şikayeti üzerine bir kediye ev hapsi cezası verdi ve sahibine para cezası verdi.

Fransız gazetesi Le Parisien’in haberine göre; Dominique Valdes'in kızıl kedisi Remy, komşusunun bahçesine atlıyordu ve bu durum komşunun Fransız mahkemelerinde dava açmasına neden oldu. Komşu, Remi'nin ıslak sıvada pati izleri bıraktığını, yorganın üzerine ve bahçeye dışkıladığını iddia etti. Valdes ise, hasara kendi evcil hayvanının sebep olduğuna dair net bir kanıt olmadığını savunarak, mahallede dolaşan başka "kırmızı" kediler olduğunu iddia etti.

Ancak mahkeme, Valdes'e tazminat ve mahkeme masrafları olarak 1.250 avro para cezası verdi ve komşu bahçeye yönelik gelecekteki her “yeni ihlal" için ek 30 avro ödemesi emredildi.

Mahkeme kararına uymak zorunda kalan Valdes, Remi'yi eve kapattı. Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, " Kilo aldı ve saldırganlaştı. Sanki ev hapsine mahkûm edilmiş gibi" dedi.

Fransız hayvan koruma örgütü SPA, davanın tehlikeli bir emsal teşkil edebileceğini söyledi. SPA'nın direktörü Guillaume Sanchez, "Bu bir içtihat haline gelirse, insanlar bir kedi sahiplenmeyi iki kez düşünecek" diye uyardı.

Valdes'in komşuları ise durumu "tamamen saçma" olarak nitelendirerek, herkesin başına gelebileceğini söyledi.