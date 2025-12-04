Affa rağmen ıslah olmadı: Kamera kayıtları cinayeti doğruladı: Hapisten çıktı 5 çocuğunun annesini öldürdü

‘BAŞKASIYLA EVLENDİĞİNİ SÖYLEDİ, REFLEKSLE SIKMAYA DEVAM ETTİM’ Abdullah Şeyhmusoğlu’nun ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan yargılandığı dava, Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Abdullah Şehmusoğlu, maktul Evin Demirtaş’ın kardeşi Fatma Çelebi ile çocukları, taraf avukatları ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi avukatı katıldı. Abdullah Şehmusoğlu, savunmasında olay gününü anlatarak, “Eşimle 1994 yılında evlendik, 30 yıldır beraberiz. Son 3 yıl onda bir tuhaflık vardı, evi sattı, küsüp gitti. Benim eşimle zaten temasım ve irtibatım yoktu. Çocuklarım annesiyle konuşmuş, çocuklarıma da ‘Ben evlendim’ demiş. 30 yıldır devam eden imam nikahımız vardı, resmi nikahımız yoktu. 5 ortak çocuğumuz vardır. Ben onu bulmaya çalıştım. Aracımda bir arıza vardı, olay günü dükkana gidip parça bulmaya çalışıyordum. Sonra kahvehanede oturup çay içtim, eşimin karşıdan geldiğini gördüm. Beni görüyordu, 2 metre kadar yanıma geldi. Ben ona ‘Senin bu söylediklerin doğru mudur’ dedim. Bana ‘Evet ben biriyle evlendim, seninle ilgim kalmadı, şerefin ve namusun varsa bir daha karşıma çıkma’ dedi. ‘Bunu bana nasıl yaparsın’ deyince, ‘Elinden geleni ardına koyma, evlendiğim kişi senden daha gençtir’ dedi. Bunu duyunca dünyam başıma yıkıldı, gözüm karardı. O anki ruh halimle bırakıp gitmeye çalıştım, arkasından gittim durmadı. Durdurmaya çalıştım, silahı çektim. ‘Dur, sen ne için böyle yaptın’ dedim. Bana ‘Sen erkek misin, cesaretin var mı silahı sıkmaya’ dedi. Ben de o an 2 tane sıktım, yere düştü. Refleksle sıkmaya devam ettim, ‘Allah’tan korkmadın mı, merhametin yok mu, hiç utanmadın mı’ dedim” dedi.