Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı
Türk televizyon tarihinin unutulmayan dizisi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, uzun süren sessizliğini bozarak aylardır sonra sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Şimdilerde 53 yaşında olan usta oyuncunun, kırlaşan saçları ve değişen görünümü, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.