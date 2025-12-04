Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı

Şimdilerde 53 yaşında olan usta oyuncu, ekranlardan uzak olsa da hayranlarının yakın takibinde. “NASİPSE OLACAK” : Şaşmaz, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada, "397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" sözleriyle dizinin hayranlarını heyecanlandırmış ancak proje hakkında sonraki süreçte yeni bir gelişme yaşanmamıştı.