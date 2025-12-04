  • İSTANBUL
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı

Türk televizyon tarihinin unutulmayan dizisi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, uzun süren sessizliğini bozarak aylardır sonra sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Şimdilerde 53 yaşında olan usta oyuncunun, kırlaşan saçları ve değişen görünümü, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

#1
Foto - Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı

Yıllardır ekranlardan uzak, sakin bir yaşam süren ve hayranları tarafından merakla beklenen Necati Şaşmaz, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Türk televizyonlarının ikonik karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Şaşmaz'ın son hâli, uzun zamandır süren sessizliği bozdu.

#2
Foto - Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakteri Polat Alemdar’ı oynayan Necati Şaşmaz, uzun bir süredir sakin bir yaşam sürdürüyor.

#3
Foto - Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı

Şimdilerde 53 yaşında olan usta oyuncu, ekranlardan uzak olsa da hayranlarının yakın takibinde. “NASİPSE OLACAK” : Şaşmaz, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada, "397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" sözleriyle dizinin hayranlarını heyecanlandırmış ancak proje hakkında sonraki süreçte yeni bir gelişme yaşanmamıştı.

#4
Foto - Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı

SON HALİ GÜNDEM OLDU: Aylar sonra paylaşım yapan ünlü oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

#5
Foto - Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın son hâli şaşırttı: Necati Şaşmaz'ın değişimi sosyal medyayı salladı

Şaşmaz'ın kırlaşan saçları ve değişen görünümü hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Hayranları, "Zaman Polat Alemdar'a bile acımamış", "Unutulmaz isim" ve "Bu hâliyle bile karizma" yorumları yaptı.

