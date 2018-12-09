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Yanlış beslenme çocukların sağlığını bozuyor

Batılı ülkelerde son yıllarda astım ve alerjilerdeki artışta beslenmenin rol oynadığı araştırmalarla peş peşe kanıtlanıyor.

09 Aralık 2018 Pazar 19:51
Yanlış beslenme çocukların sağlığını bozuyor

Özellikle hamburger, hazır pizza gibi fast-food yiyecekler, bisküvi, gofret, cips gibi abur cubur gıdalar ve gazlı içecek tüketimi buralarda hızla artarken, sebze ve meyveden uzaklaşılıyor..

Oysa üreticiler gıdalara renk, koku, tat vermek ve bozulmalarını önlemek için kullanılan binlerce katkı maddesi sokuyor. Kozmetik ürünlerde ve hatta ilaçlarda da yaygın olarak kullanılan maddeler bunlar üstelik. Ve işte bunlar başta alerjiler olmak üzere, astım, migren tipi baş ağrıları, karaciğer büyümesi, kanser, depresyon ve çeşitli ruhsal bozukluklar gibi pek çok hastalığa sebep olabilmekte.

Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği'ne sunulan bir araştırmada beslenmenin sağlıktaki büyük önemine vurgu yapıldı. Yağlı ve yüksek kalorili yemek yiyenlerin balgamlarında çok fazla sayıda iltihap hücresi görüldüğü belirtildi. Yüksek oranda yağ ihtiva eden yiyeceklerin nefes açıcı ilaçları devre dışı bıraktığı belirtilmekte..

30 yıl kadar önce çeşitli gıda katkı maddelerinin çocuk psikolojisini etkileyebileceği ve küçük çocuklarda hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi psikolojik bozukluklara yol açabileceği ileri sürülmüştü. Artık bu durum kanıtlandı.

Araştırmalar, değişik derecelerde katkı maddesi bulunan meyve suları içen çocuklarda hiperaktivite, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu ve öğrenme zorluğu gibi davranış bozukluklarının daha fazla görüldüğünü belirledi.

Maalesef bilhassa büyük şehirlerde yediğimiz içtiğimiz hemen her şey katkılı veya hormonlu. Süt, su, yoğurt bile bunlardan kurtulamıyor.

Bari çocuklarımıza her türlü taze sebze ve meyveyi bol bol yedirelim. Elma astımlılar için özellikle önemli bir meyve. Tüm çocuklar her gün 1-2 elma yemeliler; elmayı iyice yıkayıp kabuğunu soymadan yemek daha da yararlı.

Balık, fındık, bal da ihmal edilmemeli..

Hiperaktivite, dikkat eksikliği, migren, depresyon, kanser, astım, karaciğer büyümesi..

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 19:51
  1. sağlıksız beslenme
  2. çocuklarda sağlıksız beslenme

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