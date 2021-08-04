"Yanıyoruz" diyen Ezgi Mola'ya vatandaş suyu bastı!

yeniakit.com.tr

Sosyal medyada ettiği küfürlerle adı 'küfürbaz'a çıkan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada yaygara koparmaya devam ediyor.

Devlet canla başla orman yangınlarına müdahale ederken Ezgi Mola, sanki müdahale edilmiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.

"Yanıyoruz"

Dezenformasyon olduğu ortaya çıkan "Help Turkey" etiketine de yazan Ezgi Mola, Türkiye Cumhuriyeti devletini çalışmadığı ithamında bulundu.

Yangınları sanki köylüler söndürmeye çalışıyormuş algısı veren Ezgi Mola, "Çağırın, bişey yapın gelsinler köylü uğraşıyor @TCTarim @turkhavakurumu bişey yapın bişey yapınnnnnnnnn! Yanıyoruz! Cennetimiz yanıyorrrrr! Siyasetinizden bıktımmmmmm hepsinden bıktım! Hiç birine çekmeyin beni insanlığımızı unutturdular yaaaaaa!" ifadelerinde bulundu.

Vatandaştan ayar: Utanırsın belki

İlkay İlhan isimli bir vatandaş, yangın yerinde canını hiçe sayarak görev yapan bir itfaiyecinin röportajını alıntılayarak Ezgi Mola'ya tokat gibi bir cevap verdi.

“Her şeyiyle devlet burada. Neredeyse helikopterler bir birine vuracak diye endişeleniyoruz. Sosyal medyada bakıyoruz ki, ne uçak, ne helikopeter, sanki hiç bir şey yok. İnsaf ya. Olay yerini biziz biz gören, yaşayan biziz. Gelsinler de görsünler. Devlet yok diyenlere ders olsun. Biraz utansınlar.” açıklamasında bulunan Sakarya İtfaiye erinin videosunu paylaşan vatandaş, "Şu videoyu seyret utanırsın belki algıdan yalandan başka bir marifetiniz yok." ifadelerini kullandı.