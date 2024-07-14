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Sağlık Yanıt aldık diyen Bilim insanları, bazı kişilerin neden Kovid olmadığını buldu! Herkes şaşkın! Açıklaması geldi
Sağlık

Yanıt aldık diyen Bilim insanları, bazı kişilerin neden Kovid olmadığını buldu! Herkes şaşkın! Açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-14 08:32:00 - 2024-07-14 08:57:08
Yanıt aldık diyen Bilim insanları, bazı kişilerin neden Kovid olmadığını buldu! Herkes şaşkın! Açıklaması geldi

İngiliz bilim insanları, Kovid-19 üzerine yaptıkları bilimsel çalışmada, bazı kişilerin virüse maruz kalması merak ediliyordu! Yanıt gecikmedi: Neden Kovid-19 olmadıklarını tespit etti. Bu kişilerin burunlarındaki özel hücrelerin, virüs yayılmadan önce fark ettiklerini ve vücutlarında virüse maruz kalmadan önce HLA-DQA2 adı verilen bir genin yüksek seviyelerde olduğunu belirledi.

İngiltere merkezli Imperial College London bünyesinde yürütülen bir Kovid-19 bilimsel çalışmasının bir parçası olarak bilim insanları, Kovid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsüyle mücadele edebilen kişilerin, sürekli hastalıktan kaçınmalarına yardımcı olan benzersiz bağışıklık tepkilerine sahip olduğunu buldu. Kişi virüse maruz kalmadan önce ve sonra elde edilen bulgulara göre burun astarındaki lokal bir bağışıklık tepkisinin, bireylerin virüsü tanımlamasına ve enfeksiyona neden olacak bir yer edinmesini engellemesine olanak tanıdığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Virüsü hemen temizleyen bireyler, tipik bir yaygın bağışıklık tepkisi göstermedi; bunun yerine, burunda daha önce hiç görülmemiş, incelikli, doğuştan gelen bağışıklık tepkileri oluştu. Araştırmacılar, HLA-DQA2 adı verilen bir genin maruz kalmadan önce yüksek düzeyde bulunmasının, insanların uzun süreli bir enfeksiyonun yayılmasını önlemesine de yardımcı olduğunu öne sürüyor.

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