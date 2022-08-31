Çoğumuz evde yemek pişirirken tava, tencere, düdüklü, cezve gibi araç ve gereçleri yakabiliriz. Ocakta yemek unutmak, ocağın altını fazla açmak veya fırında yemek unutmak herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Yemek yandıktan sonra genellikle tava, tencere altları da yanmaktadır. Yanan tencere ve tava altlarını temizlemek ise can sıkıcı olabilmektedir. zorlu ve inatçı bir leke olan yanıkları temizlemek için pratik temizleme yöntemlerini deneyebilirsiniz. Yanık tencere ve tava nasıl temizlenir aşağıdan bulabilirsiniz.

Yanık Tencere Nasıl Temizlenir?

Yanık tencere veya tava içerisine öncelikle 2 yemek kaşığı kaya tuzunu ekleyin.

Sonrasında yanığın üstünü tamamen kaplayacak şekilde beyaz sirkeyi tencereye dökün.

Sonrasında kalan kısmı ise su ile doldurun.

Ocağa alıp altını açın yaklaşık 45 dakka kaynatın.

Bu işlem yanık lekelerinin yumuşayıp çıkmasını sağlayacaktır.

Kaynadıktan sonra alıp suyunu dökün.

Tencereye 2 yemek kaşığı karbonatı ve biraz sirkeyi dökün.

Sünger ile suyu açıp güzelce ovun.

Yanık lekeleri ovdukça çıkacaktır. En son temiz su ile durulayın.