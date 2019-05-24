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Yanık tedavisi | Yanığa ne iyi gelir?

Bir yeriniz yandığında, yanığı geçirmek içim herkesin bir fikri vardır. Diş macunu, yoğurt, demir kaşık gibi.. Peki bunlar doğru mu?

24 Mayıs 2019 Cuma 09:05
Yanık tedavisi | Yanığa ne iyi gelir?

Yanık; radyasyon, ısı ya da elektriksel akımlarla ciltteki dokuların hasar görmesi, sıcaklıkla zarar görmesi durumudur. Aniden başınıza gelen bir vakada;

 - Yanan bölgeye su tutun.

 - Yumurtayı beyazından ve sarısından ayırın. Beyazını, derinizi zedelemeden sürün. Kurudukça üzerine tekrar bir katman şeklinde yayın. İlk yardım eğitimlerinde öğretilen bu metodu denediğinizde yanığın aniden dindiğini ve iyileştiğini hissedeceksiniz. 

 - Eczanenizden alacağınız yanık ve antibiyotik kremle de ilk yardım yapabilirsiniz. 

Mayonez, yoğurt, salça, diş macunu sürmek gibi yöntemleri kesinlike kullanmayın!

Eğer uzvunuz uzun süre önce yandı ve izlerinin kalmaması için bir yöntem arıyorsanız;

 - Aloe vera jeli ve e vitaminini karıştırarak derinize uygulayın. Yapıcı ve onarıcı bir etkisi olan bu karışım, cildinizin alt tabakasına kadar inecektir. Yaranızın büyüklüğü ve iyileşme sürecine göre zaman belirleyin ve bitene kadar devam edin.

- Takviye edici kapsüllerden alın. İçerdiği vitamin sayesinde, yanan bölgede hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

 - Doktorunuzun önerdiği; A,B,C ve e vitaminlerini alarak lif kolajenin oluşumuna katkı sağlar.

Ciddi yanıklar için acilen doktorunuza başvurun. Hastaya bolca su vermeyi ihmal etmeyin.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 09:05
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