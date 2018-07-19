Yanık izi nasıl geçer?

Yüzeysel yanıklara kıyasla, 2. ve 3. derece yanık izlerinin tedavisi daha zordur. Yanık iyileşirken, doğru bakım yapılmazsa, sonrasında kalıcı yara izlerine neden olabilir.

Normal dokular büyümeye devam ederken, yaralı doku büyümez ve deri yüzeyinde hem estetik hem de fonksiyonel sorunlara neden olur. Ciddi yanık vakalarında lazer uygulamaları, yağ uygulamaları, kök hücre tedavileri gibi estetik cerrahi uygulamaları devreye girer.

YANIK İZİ NASIL GEÇER?

Derinin alt tabakalarının etkilenmediği yüzeysel yanıklarda, yanığın kızarık olduğu dönemde güneş koruyucu kullanmak lekenin koyulaşmamasını sağlar. Bununla birlikte doğal reçeteler de yanık izi görünümünün hafifletilmesine yardımcı olur.

KUŞBURNU TOHUMU YAĞI:

Kuşburnu tohumu yağı, özellikle yara izleri için üretilen kremlerde yaygın olarak kullanılır. Kuşburnu tohumu yağından birkaç damla alın ve yavaşça yara izi üzerine masaj yapın. Günde 2 defa uygulayın.

HARDAL TOHUMU YAĞI:

Yanık ve çatlak lekelerini gidermek için kullanılan kremlerde yoğun olarak kullanılan hardal tohumu yağını yara izi üzerine masaj yaparak, günde 2 defa uygulayın

ÇAY AĞACI YAĞI:

Çay ağacı yağı yara izlerini kaldırmak için çok etkili, doğal bir çözümdür. Çay ağacı yağı uçucu bir yağ olduğu için sabit yağlardan biriyle seyrelterek kullanın.

SANDAL AĞACI TOZU:

Sandal ağacı tozunu, gülsuyu veya süt ile karıştırın. Nazikçe, yanık izi üzerine masaj yaparak uygulatın. Bir saat açık bıraktıktan sonra, soğuk suyla yıkayın.

ZERDEÇALLI YOĞURT:

Eşit oranda yoğurt ve zerdeçalı karıştırıp macun haline getirin. Yara izine uygulayıp 20 dakika bekleyin. Bol su ile durulayın

BADEM:

2-3 adet bademi gece boyunca su ile ıslatın. Ertesi sabah iyice ezip püre haline getirin. Birkaç damla gül suyu ekledikten sonra masaj yaparak uygulayın.

PATATES:

Patates suyu cildi sıkılaştırırken aynı zamanda yara izlerinin görünümünü hafifletmeye yardımcı olur. Patatesi rendeleyin ve suyunu sıkın. Bir pamuk yardımıyla uygulayın.

LİMON SUYU:

Asidik yapısı ile limon, doğal bir ağartıcı olarak çalışır ve leke izlerini azaltır. Bir limonu ortadan ikiye ayırın. Yanık izi üzerinde ovalayın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.