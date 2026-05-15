Popüler modelde yeni kampanya: Tam 341 bin TL indirim!
Türkiye'de en popüler otomobil markalarından olan Skoda,'nın güncel otomobil fiyat listesi kontrol edildiğinde, Kamiq araçta indirim olduğu görüldü.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Skoda, Renault, Chery ve Fiat dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listelerine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı otomobili tercih etmeye çalışıyor. Skoda otomotiv şirketinin güncel otomobil fiyat listesi kontrol edildiğinde, Kamiq araçta indirim olduğu görüldü. Üstelik bir versiyondaki indirim 341.000 TL. Bu durum, Skoda yapacağını yaptı dedirtebiliyor. Peki, indirimin detayları neler?
KAMIQ ARAÇTA İNDİRİM Skoda otomotiv şirketi, 2026 Mayıs ayında Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon Kamiq aracı 2.029.900 TL'den satışa sundu. Kampanyalı fiyatı ise 1.802.100 TL. Bu noktada Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon araçta 227.800 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG versiyon Skoda Kamiq araç 2.704.900 TL'den satışa sunuldu. Kampanyalı fiyatı ise 2.363.900 TL. Bu noktada Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG versiyon araçta 341.000 TL indirim olduğu görüldü.
SKODA KAMIQ ARAÇ FİYAT LİSTESİ Skoda Kamiq araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 15 Mayıs 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.
Model Yılı: 2026. Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.029.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.802.100 TL.
Model Yılı: 2026. Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.274.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.
Model Yılı: 2026. Versiyonu: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.539.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.
Model Yılı: 2026. Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.704.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.363.900 TL./ kaynak: akşam
