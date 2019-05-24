Yanı başımızdan alçaklaştı: Türkiye Avrupa için tehdit oluşturuyor

Bulgaristan Milliyetçi Hareket partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Angel Cambazki, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Bulgaristan medyasına konuşan Cambazki, “Avrupa Parlamentosu milletvekili olduktan sonra, görevinin başından beri, Türkiye’nin Avrupa ülkesi olmadığı ve Avrupa için tehdit oluşturduğu tezini savunuyorum. Yeniden seçilmem durumunda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı mücadeleyi sürdüreceğim” dedi.

Küstah ifadeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AB’yle üyelik görüşmelerinin yeniden başlaması yönündeki açıklaması için ‘küstahça’ nitelendirmesinde bulunan Cambazki, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) lideri Mustafa Karadayı’nın Bulgaristan’ın okullarda Türkçe dersi vermesi gerektiği yönündeki açıklamaları da ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi. Bulgar siyasetçi, “Bulgaristan Türk vilayeti değil ve biz, Milliyetçi Hareket olarak bu rezil teklifin toplumda tartışılmasına izin vermeyiz. AB’nin sınırındaki ülke olarak, Bulgaristan politikasına olduğu kadar AB’nin politikasına da her türlü dış müdahaleye karşı koymalıyız” ifadelerini kullandı.

“Yasadışı göçmenleri sınırdan geçirme tehdidiyle oldukça uzun zamandır Avrupa’ya baskı yapan Erdoğan’ın şantajına boyun eğilmemesi” gerektiğini dile getiren Cambazki, “Sınırı nasıl koruyacağımızı bildiğimizi kanıtladık ve göçmen akımının Bulgaristan’dan geçememesi bunun kanıtı. AB, Türkiye’ye maddi yardımı kesmeli” dedi.