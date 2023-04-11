Yangınlarının söndürülmesi işi için ihaleye çıkıldı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ihale kapsamında 2023 yılı Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürülmesi işi hizmet alımı yapacak. Çalışma Alanı; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırları olup, Yangınla mücadele ile sınırlı olmak üzere ihtiyaç halinde diğer Orman Bölge Müdürlüklerine de gönderilebilecek. İhale 02.05.2023 günü saat 11:00’de Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası’nda yapılacak.

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