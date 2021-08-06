Yangınlar Türkiye’ye diz çöktüremedi ama Batı’ya çöktürdü

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye tarihinin en büyük yangınlarıyla eş zamanlı olarak karşı karşıya kalan Türkiye, tüm kurumlarıyla seferberlik başlatmışken, AK Parti iktidarına acziyet iftirası atan fırsatçılar, bir yandan dış devletleri yardıma çağırırken bir yandan da bazı ülkeleri Türkiye’ye örnek göstererek ülkemizi aciz göstermeye gayret ediyor “Help Turkey” naralarıyla Batı’dan yardım dilenen içimizdeki eziklere rağmen gerçekler; ABD, Rusya, Avustralya, Kanada gibi ülkelerin büyük çaplı yangınları aylarca kontrol altına alamadığı, milyonlarca dönümlük arazilerin küle dönmesine seyirci kaldıklarını gözler önüne seriyor.

Türkiye değil ama örnek gösterdikleri aciz

Türkiye, yurdun dört bir yanında 9 gün içerisinde 39 kentte 192 noktada başlayan yangınların 180’ini bir haftada kontrol altına alan, 5 şehirde 12 yangına tüm gücüyle müdahale etmeye devam ediyor. Oysa Türkiye’ye örnek gösterilen ve yardıma çağrılan ülkelerdeki yangınlar aylardır sürüyor.

ABD’de 13 eyalette başlayan Oregon yangınında şimdiye kadar 1,8 milyon dönümlük orman alanı yanarken, 90’dan fazla noktada süren yangınları bir türlü durdurulamadı. Şimdiye kadar 500 bin insan yerinden edilirken devam eden yangınlarla birlikte bu sayı gün geçtikçe artıyor. İçimizdeki Türkiye düşmanı Batı aşıklarının “Help Turkey” diyerek yardıma çağırdığı ABD’de 2021 yılında 37 binden fazla yangın çıktı ve toplamda 3 milyon dönümden fazla alanın yanmasına seyirci kalındı. ABD’li yetkililer ölü sayısına ilişkin net bilgi vermiyor.

Rusya Sibirya’yı bile söndüremiyor

Halihazırda Rusya’da süren Sibirya yangınları ise 15 milyon dönümlük alanı kül etti. Ülkenin doğusunda 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar orman sahasında devam eden yangını söndürme işlemleri başarısızlıkla neticeleniyor. Temmuz ayından bu yana devam eden yangın Moğolistan sınırlarına kadar sıçramış durumda.

28 ülke Yunanistan’daki yangını söndüremiyor

Yunanistan’ın ormanları 25 Temmuz’dan bu yana yanıyor. Ülkenin 50 noktasında çıkan yangın büyüyerek devam ediyor. 28 Avrupa Avrupa Birliği ülkesinin büyük desteğine rağmen Yunanistan’daki yangın 12 gündür kontrol altına alınamıyor.

Avustralya 240 gün yandı

Yangın söndürme uçağının çokluğuyla Türkiye’ye örnek gösterilen Avustralya’da ise 2019-2020 yıllarında 8 ay boyunca devam eden yangınlar, 186 milyon dönümlük orman alanını küle çevirdikten sonra kontrol altına alınabildi. Haziran 2019’da başlayarak 240 gün süren ülke tarihindeki en büyük orman yangını, yaklaşık 8 milyon hektar alanı kapsadı. 2 bin 500’den fazla binanın kullanılmaz hale geldiği yangınlarda, 28 kişi can vermiş ve 1,1 milyardan fazla hayvan telef olmuştu.

Kanada’da yangınlarla geçen 6 ay

Kanada’da 2016’daki Fort McMurray yangını 2 ay sürerken, 6 milyon dönümün küle dönmesinin ardından söndürme faaliyetleri başarıya ulaşabildi. Yine Kanada’da Kuzeybatı Toprakları Yangını olarak isimlendirilen afet 4 ay boyunca söndürülemedi ve 35 milyon dönümlük saha alevlere teslim oldu.

10 ay sürdü, yağmur söndürdü

2019’da Brezilya ve Bolivya sınırlarındaki Amazon yangınları ise tam 10 ay sürdü. 40 milyon dönümlük alana tesir eden yangın yağmur sayesinde söndürülebildi.