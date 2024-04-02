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Gündem Yangının görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı! 'Sürünerek çıktık'
Gündem

Yangının görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı! 'Sürünerek çıktık'

Yeniakit Publisher
2024-04-02 17:22:00 - 2024-04-02 17:32:51

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında, görgü tanıkları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 13 katlı bir binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamada ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 5 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldığı yangında, görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.

"Kaynaktan ya da gaz sızıntısından diyorlar..."

Görgü tanıklarından Hikmet Baykuş, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.

"Öksürerek ve sürünerek çıkabildik"

Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı." dedi.
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Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

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