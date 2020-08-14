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Gündem

Yangını söndürmek için seferber olan çalışanlara Erdoğan'dan teşekkür telefonu

İzmir'de büyük bir alanda meydana gelen arazi yangınını söndürmek için gece boyu tüm imkanlarını kullanan işçilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür telefonu geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:10:00 -
Yangını söndürmek için seferber olan çalışanlara Erdoğan'dan teşekkür telefonu

İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarında meydana gelen yangını söndürmek için tüm gece seferber olan işçiler büyük bir başarı sergileyerek yangını kontrol altına aldılar.

Gece boyu yangını söndürme çalışmalarını özel donanımlı gece görüşlü helikopterle denetleyen Tarım Bakan'ı Pakdemirli, günün aydınlanması ile karadan kontrollerini hız kesmeden devam ettirdi.

Gece boyunca tüm imkanlarını kullanan işçiler alevlere karşı meydan okudu. Yorgun düşen işçilere Erdoğan'ın sürprizi moral oldu. Denetleme yapan ve çalışmalara katılan Bakan Pakdemirli, yangın hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğana telefon ile bilgi verdi. Trlefon hoparlöründen işçilere seslenen Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum. Allah yardımcıları olur inşallah." temennisini iletti.

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