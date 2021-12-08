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Gündem Yangını izleyen meraklı komşular dumandan zehirlendi
Gündem

Yangını izleyen meraklı komşular dumandan zehirlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangını üst kattan izleyen 3 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:42:00 -
Yangını izleyen meraklı komşular dumandan zehirlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mutfakta çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Çıkan dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, üst katta oturan 3 kişinin yangını izlediği esnada dumandan etkilendiği öğrenildi. Alevlerin mutfakta ocaktan çıktığı öğrenilirken polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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