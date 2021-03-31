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Yerel Yangından son anda çıkarıldılar
Yerel

Yangından son anda çıkarıldılar

Trabzon'da, bir evde çıkan yangında evdeki 3 çocuk ve biri alzheimer hastası 2 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:49:00 -
Yangından son anda çıkarıldılar

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesi,  Yaylacık Mahallesi, Emek Sokak’ta 5 katlı binanın zemin kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangına müdahale eden Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri üst katta dumanda mahsur kalan S.A., S,A. ve M.A ile M.U. isimli kadın ile yangında yaralanan Alzheimer hastası A.A.'yı binadan çıkartarak kurtardı. A.A. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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