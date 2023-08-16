Yangından mal kaçırır gibi... Kent ayağa kalktı

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na çok amaçlı salon, yeraltı otoparkı ve pazar yerinden oluşan proje yapılacağını duyurdu.

Marmaris'te CHP'nin seçim bütçesinden sorumlu Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın referanduma götürdüğü projesine, kendi partisinin meclis üyesi ve halk karşı çıktı.

16-17 Ağustos'ta yapılacak referandumda İçmeler halkı, Oktay'ın projesine evet veya hayır diyecek.

Projeye göre, İçmeler'in kalan tek meydanı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki yeşil alan 29 yıllığına kiralama usulüyle dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yerine açılacak.

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ABC'nin haberine göre, Marmaris Life sitesinden canlı yayın yapan Gazeteci Murat Ersan'ın yayınına Marmaris Belediyesi'nin CHP'li üyesi Asım Geniş ve AK Parti'li Ayşegül Mungan beraber katıldı.

İKİ AYRI PARTİLİ PROJEYİ ELEŞTİRDİ

Belediyenin CHP'li üyesi Asım Geniş, CHP'li Başkan Mehmet Oktay'ın projesini eleştirdi. Geniş ile yayına katılan Ayşegül Mungan da benzer ifadeler kullandı.

Projenin yerinin yanlış olduğunu söyleyen Geniş ve Mungan, buranın afet bölgesi olduğunu hatırlattı. İki ayrı partinin üyesi, belediye meclise gelen bu proje ile ilgili ihale şartnamesi konusunda bilgilerin çok sınırlı ve şeffaflıktan uzak olduğunu anlattı. 29 yıl, neredeyse 6 dönem belediye başkan ve üyelerinin karışamayacağı bir ihalenin kafalarda soru işareti doğurduğunu söylediler. Aynı zamanda avukat olan AK Parti'li üye Ayşegül Mungan, projenin iptali için dava açtıklarını da belirtti.

HALK MEYDANA ÇIKTI

Dün akşam iş merkezi yapılması planlanan meydanda İçmeliler, 'Betonik Bahçe' 'Beton istemiyoruz', 'Çocuklarımızın parkına dokunma', 'Beton değil yeşil alan istiyoruz', 'Ne AVM ne otopark İçmeler meydanı yeşil alan kalacak' yazılı pankart döviz ve bayraklarla meydanda toplanıp eylem yaptı.

Çocukların da katıldığı eylemde, grup adına basın açıklamasını okuyan Ali Demirtaş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki yeşil alana 29 yıllığına kiralama usulüyle ticari dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yeri yapılması kararının belediye meclisinden geçtiğini belirtti.

Projeye itiraz ettiklerini aktaran Demirtaş, "Buranın halka ait olarak kalması için tüm hukuki yolları başlattık. Çünkü bu meydanın 29 yıllığına şirketlere kiraya verilmesinin hiçbir kamu yararı yoktur." ifadesini kullandı.

Demirtaş, meydanın çocukların oyun, halkın nefes alabildiği ortak yaşam alanı, ayrıca AFAD'ın belirlediği afet acil toplanma alanı olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Oda tv