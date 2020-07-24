Yangından dönen Beydağ Orman İşletme Şefliği kamyoneti ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekibin kullandığı kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ragıp Şahin (40) yönetimindeki Beydağ Orman İşletme Şefliğine ait 35 E 9113 plakalı kamyonet ile Metin Özcan (55) yönetimindeki 35 ZLU plakalı motosiklet Süleyman Demirel Mahallesi Yeni Kent Sitesi önünde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.