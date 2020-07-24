  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yangından dönen Beydağ Orman İşletme Şefliği kamyoneti ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:02:40 -
Yangından dönen Beydağ Orman İşletme Şefliği kamyoneti ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekibin kullandığı kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ragıp Şahin (40) yönetimindeki Beydağ Orman İşletme Şefliğine ait 35 E 9113 plakalı kamyonet ile Metin Özcan (55) yönetimindeki 35 ZLU plakalı motosiklet Süleyman Demirel Mahallesi Yeni Kent Sitesi önünde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı