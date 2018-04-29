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Yangında yaralanan itfaiye erinden acı haber geldi

Sultanahmet'teki otel yangınında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası itfaiye eri Taner Çebi, hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 Pazar 13:08
Yangında yaralanan itfaiye erinden acı haber geldi

Fatih'te Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci Taner Çebi,  hayatını kaybetti.

Sultanahmet'te geçtiğimiz Cuma günü bir otelin sauna bölümünde çıkan yangında itfaiye onbaşı Taner Çebi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Taner Çebi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Fatih Grup Personelinde çalışan ve yaklaşık 10 yıldır itfaiyeci olan Taner Çebi'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Çebi'nin yarın saat 12.00'de İtfaiye Daire Başkanlığı önünde yapılacak törenin ardından, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Taner Çebi'nin naaşı  Edirnekapı itfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:08
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