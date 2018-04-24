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Yangında şehidimizin emanetleri zarar görmedi

Şehit polis memuru Nihat Karakoca'nın ailesinin Kastamonu'daki evinde çıkan yangında, şehidin bir dolap içerisinde bulunan elbiseleri, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'i zarar görmedi.

24 Nisan 2018 Salı 16:55
Yangında şehidimizin emanetleri zarar görmedi

Kastamonu'da önceki gün 4 evin yanmasının ardından Şehit polis memuru Nihat Karakoca'nın ailesinin evinde bir dolap içerisinde bulunan elbiseleri, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'in zarar görmediği ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'DA ŞEHİT OLMUŞTU

Kastamonu Hisarardı Mahallesi'nde pazar günü saat 23.30 sıralarında çıkan yangında, 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vurularak şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'nın doğduğu ev de yandı.

Evin bir köşesinde bulunan dolap üzerindeki Kuran-ı Kerim ve dolabın içerisinde anı olarak saklanan Türk bayrağı ile şehit Nihat Karakoca'nın üniformasının zarar görmediği ortaya çıktı. Şehidin annesi Melahat Karakoca, 9 yıldır sakladığı oğluna ait kıyafetlerin zarar görmemesinden dolayı mutlu olduğunu, yangının eşyaların bulunduğu odaya ulaşmadan söndürüldüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:55
  1. Şehit polis memuru Nihat Karakoca
  2. Kastamonu
  3. Şanlıurfa
  4. Siverek

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