  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

2020-04-29 16:18:58 -
Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Sokak üzerindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.


Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı