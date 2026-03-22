Yangında öldüğü sanılıyordu! Kadının eşi gözaltına alındı
İstanbul Fatih'te bir evde çıkan yangın söndürüldü ve H.A. isimli kadın ölü bulundu. Kadının annesi damadının kızını öldürüp cinayete yangın süsü verdiğini iddia ederken şüpheli koca gözaltına alındı.
İstanbul Fatih'te dün saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KIZIMI EŞİ ÖLDÜRDÜ
Yangın söndürme çalışmalarının ardından Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Algül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kızının cenazesi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne Suzan Aydın, kızının eşi H.A. tarafından öldürüldüğünü ve H.A.'nın cinayetin ardından olaya yangın süsü verdiğini iddia etti. Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli eşi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri süren şüphelinin Pazartesi günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.