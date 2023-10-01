  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yangında milyarlık hasar oluştu
Yerel

Yangında milyarlık hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2023-10-01 02:25:00 -
Yangında milyarlık hasar oluştu

Milas-Bodrum yolu üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasına ait iş yerinde yangın çıktı. Maddi hasarın milyarlarla ifade ediliyor.

Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Milas sınırları içerisinde yer alan Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan bir araç kiralama şirketinde henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için adeta zamanla yarışırken, yangının meydana geldiği iş yeri içerisindeki kiralık araçlarla birlikte yandı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

OSB'de korkutan yangın
OSB'de korkutan yangın

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OSB'de korkutan yangın

Trafoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Trafoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yerel

Trafoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'da orman yangını söndürüldü
Konya'da orman yangını söndürüldü

Yerel

Konya'da orman yangını söndürüldü

Ankara’da talaş fabrikasında yangın
Ankara’da talaş fabrikasında yangın

Yerel

Ankara’da talaş fabrikasında yangın

Kazdağları’nda orman yangını
Kazdağları’nda orman yangını

Gündem

Kazdağları’nda orman yangını

Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı
Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı

Yerel

Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı

Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı
Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı

Yerel

Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı

Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti
Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Yerel

Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Tuzla'da korkutan yangın
Tuzla'da korkutan yangın

Yaşam

Tuzla'da korkutan yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23